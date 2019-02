Amazon beendet "The Man in the High Castle"

© Amazon

Die noch ausstehende vierte Staffel von "The Man in the High Castle" bei Prime Video wird zugleich auch die letzte sein, wie Amazon nun angekündigt hat. Die Serie spielt in einer alternativen Realität, in der Hitler einst den 2. Weltkrieg gewonnen hätte.



Amazon sagt zu einer seiner bekanntesten Serien Lebewohl: "The Man in the High Castle" wird mit der vierten Staffel, die voraussichtlich in diesem Herbst zu sehen sein wird, zu Ende gehen. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Philip K. Dick aus dem Jahr 1962 und behandelt eine spannende Frage: Was wäre, wenn nicht die Alliierten, sondern Hitler und seine Verbündeten einst den Zweiten Weltkrieg gewonnen und die Herrschaft über die Welt erobert hätten? Amazon hat nun auch einen Trailer für Staffel 4 veröffentlicht.

Die frühzeitige Entscheidung über das Serien-Ende ermöglicht es den Machern, die Serie zu einem runden Abschluss zu bringen. "Es war ein großes Privileg, den klassischen Roman meines Vaters zusammen mit David Zucker, Scott Free und dem außergewöhnlichen High-Castle-Team, zum Leben zu erwecken, insbesondere in dieser turbulenten Zeit in der unserer realen Welt", sagte Isa Dick Hacket, die als Executive Producerin an der Serie mitarbeitete.

Das Ende von "The Man in the High Castle" bedeutet allerdings nicht das Ende der Zusammenarbeit zwischen Isa Dick Hacket und Amazon: Erst vor knapp einem Monat hat sie einen First-Look-Deal mit Amazon Studios abgeschlossen, der die Entwicklung weiterer Serien umfasst. Neben "The Man in the High Castle" wurde mit "Electric Dreams" schon ein zweiter Roman von Philip K. Dick zur Vorlage für eine Amazon-Serie, weitere sollen nun noch folgen.

