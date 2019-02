Klinsmann ersetzt Lehmann als Fußball-Experte bei RTL

© TVNow/Jörg Carstensen

Jürgen Klinsmann wird neuer Fußball-Experte bei RTL und wird damit künftig die Spiele der deutschen Nationalmannschaft analysieren. Seinen ersten Auftritt hat Klinsmann im März. Er ersetzt Jens Lehmann, um dessen Vertrag mit RTL es zuletzt Verwirrung gegeben hatte.



20.02.2019 - 18:42 Uhr von Timo Niemeier 20.02.2019 - 18:42 Uhr

Seit kurzer Zeit ist Jens Lehmann Assistenztrainer beim Fußball-Bundesligisten FC Augsburg, seinen Experten-Job bei RTL wollte er aber eigentlich nicht aufgeben. Einer weiteren Zusammenarbeit "würde nichts im Wege stehen", sagte Lehmann bei seiner Vorstellung in Augsburg, obwohl sein Vertrag mit RTL eigentlich schon 2018 ausgelaufen war. Kurz darauf berichtete die "Bild", dass sich RTL mit Jürgen Klinsmann in Verhandlungen befinde (DWDL.de berichtete). Mit Klinsmann konnte man sich nun auch tatsächlich einigen, er wird neuer Experte beim Sender.

Der ehemalige Nationalspieler und Bundestrainer wird damit in Zukunft die Spiele der deutschen Nationalmannschaft analysieren und bewerten. In diesem Jahr zeigt RTL acht Qualifikationsspiele zur EM 2020 sowie zwei Freundschaftsspiele. Klinsmann wird mindestens sieben Mal zum Einsatz kommen, seinen ersten Auftritt an der Seite von Moderator Florian König hat er am 20. März beim Länderspiel gegen Serbien in Wolfsburg. Vier Tage später ist Klinsmann auch bei der ersten Begegnung im Rahmen der European Qualifiers gegen die Niederlande in Amsterdam für RTL vor Ort.

RTL-Sportchef Manfred Loppe sagt über den Neuzugang: "Er ist Weltmeister, Erfolgstrainer, national wie international eine Fußball-Koryphäe. Wenn einer die DNA des deutschen Fußballs kennt, dann er. Jürgen Klinsmann in der Um- und Aufbruchsphase des deutschen Fußballs im RTL-Team zu haben, ist großartig. Seine Stimme hat ein enormes Gewicht, seine kritische Meinung ist gefragt, seine klare Haltung sehr geschätzt. Willkommen Zuhause, Jürgen Klinsmann!"

Für Klinsmann selbst ist RTL derweil nicht gänzlich neu. Während der WM 2010 in Südafrika war er schon einmal Experte für den Sender, nun als die Rückkehr. "Ich bin sehr froh, nach einer längeren Pause wieder bei RTL mitarbeiten zu können. Der Zeitpunkt für meinen Einstieg ist nach der verkorksten WM in Russland und dem Abstieg in der Nations League überaus spannend, denn wir alle erwarten jetzt natürlich, eine Wende und einen Umbruch miterleben zu können. Ich freue mich, als RTL-Experte die Nationalmannschaft auf ihrem Weg zurück in die Weltspitze mit begleiten zu dürfen", so Klinsmann.

