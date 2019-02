Vox: Neue Kochshow mit Mälzer und neue Reportage-Reihe

© Vox

Vox hat unter dem Titel "Ready to beef!" eine neue Kochshow angekündigt, in der zwei Küchenchefs mit ihren Teams gegeneinander antreten. Moderator ist Tim Mälzer. "Team Wallraff"-Reporterin Pia Osterhaus bekommt außerdem eine eigene Reportage-Reihe.



21.02.2019 - 11:16 Uhr von Timo Niemeier 21.02.2019 - 11:16 Uhr

Tim Mälzer bekommt bald noch mehr zu tun. Nachdem er zuletzt ja für RTLplus an der täglichen Sendung "essen + trinken. Für jeden Tag" gearbeitet hat, hat Vox nun ein neues Format angekündigt, in dem Mälzer wieder vor der Kamera stehen wird. Mälzer präsentiert noch in diesem Jahr die Show "Ready to beef!", in der zwei renommierte Küchenchefs mit ihren Crews aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands und mit ganz verschiedenen Kochphilosophien in drei Runden gegeneinander antreten werden.

"Ready to beef!" klingt ein wenig wie "Knife Fight Club", von dem Vox im vergangenen Jahr sechs Folgen gezeigt hat, die meisten davon holten aber enttäuschende Quoten. Das Format hatte damals aber auch mit wechselnden Sendeplätzen zu kämpfen. In "Ready to beef!" erhalten die Köche zu Beginn jeder Runde ein bis zwei für sie unerwartete Produkte, die sie in ihrem Gericht als Hauptzutat verarbeiten müssen. Wer am Ende der zehn- bis 20-minütigen Runden das bessere Gericht gekocht hat, entscheidet dann alleine Sternekoch und Ringrichter Tim Raue. Ähnlich wie beim "Knife Fight Club" sollen die Food-Fans im Studio ganz nah dran sein. Mälzer und Raue waren auch beim "Knife Fight Club" schon dabei - genau wie dieses Format wird auch "Ready to beef!" von EndemolShine Germany produziert.

Darüber hinaus hat Vox nun auch noch eine neue Reportage-Reihe mit Pia Osterhaus angekündigt. Osterhaus war bislang Reporterin bei "Team Wallraff" und war unter anderem an den Recherchen in den Marseille Kliniken beteiligt. In "Pia – Aus nächster Nähe" soll sich die 35-Jährige Themen widmen, "die uns alle bewegen", heißt es von Vox. Osterhaus begleitet Menschen zum Teil über einen längeren Zeitraum und will auch mal unangenehme Fragen stellen. Als mögliche Themen nennt Vox Armut, Schönheit, Alkoholismus oder Fremdgehen. Osterhaus soll die Zuschauer dabei auch immer an "ihrer ganz eigenen, weiblichen Perspektive teilhaben" lassen. Produziert wird die Reihe von InfoNetwork.

Teilen