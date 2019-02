TVNow fährt große Kampagne zum Start von "M" auf

© obs/TVNow

Nachdem TVNow früher als erwartet schon im Dezember offiziell gestartet ist, bewirbt die Mediengruppe RTL anlässlich des Starts der ersten eigenproduzierten Serie "M - Eine Stadt sucht einen Mörder" ihr neues Streaming-Angebot nun auch offensiv.



25.02.2019 - 11:50 Uhr von Uwe Mantel 25.02.2019 - 11:50 Uhr

Am vergangenen Wochenende ist "M - Eine Stadt sucht einen Mörder" das erste fiktionale "TVNow-Original" an den Start gegangen, nun folgt wie im Vorfeld angekündigt die dazugehörige große Werbekampagne für das im Dezember neu gestartete Streaming-Angebot der Mediengruppe RTL Deutschland. Grundlage bilden die eigenen Kanäle - also Sender, Online-Angebote und Social-Media-Accounts, auf denen Trailer mit deutschen Darstellern der Serie wie Moritz Bleibtreu, Lars Eidinger, Verena Altenberger und Bela B. zu sehen sind.

Darüber hinaus werden ab März bis April in den 40 größten deutschen Städten umfassende aufmerksamkeitsstarke Out-of-Home Maßnahmen sowie Digital-Out-of-Home Motive mit den Darstellern zu sehen sein. Im Zentrum steht dabei als Key Visual das rote "M", das in Verbindung mit Aussagen und einzelnen Darstellern, die Menschen direkt involvieren und ansprechen soll. Anfang März wird an der Warschauer Straße in Berlin ein riesiges Plakatmotiv auf die Serie aufmerksam machen. Eine umfangreiche Print- und Online-Kampagne sowie redaktionelle Hinweise über Social Media flankieren die Aktivitäten.

Henning Nieslony, Bereichsleiter Commercial Management VoD bei RTL interactive und zuvor als Marketingleiter Digital bei der Mediengruppe RTL für die Kampagne verantwortlich: "Im Frühjahr 2019 ist 'M' der wichtigste Serienstart im deutschen Markt. Die Kampagne bringt über den Top-Cast an deutschen und österreichischen Schauspielern die Spannung der Serie auf den Punkt. Mit dem großen Media-Aufschlag und vielen Einzelaktionen werden wir "M" dem großen Publikum zugänglich machen, das die Serie verdient hat."

