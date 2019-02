Elke Winkens verlässt "Sturm der Liebe" schon wieder

© ARD/Christof Arnold

Elke Winkens steht vor dem Abschied vom Fürstenhof: Die Schauspielerin wird "Sturm der Liebe" demnächst verlassen, im März hat sie als Xenia Saalfeld ihren letzten Auftritt. Sie war erst seit Anfang 2018 in der Serie zu sehen.



25.02.2019 - 13:01 Uhr von Timo Niemeier 25.02.2019 - 13:01 Uhr

Der Rachefeldzug von Xenia Saalfeld ist bald vorbei, die Figur aus "Sturm der Liebe" wird bald nicht mehr in der Telenovela zu sehen sein. Schauspielerin Elke Winkens wird die Serie nach etwas mehr als einem Jahr verlassen, das hat der Sender bestätigt. Voraussichtlich am 14. März wird sie letztmals in der von Bavaria Fiction produzierten Serie zu sehen sein. "Es hat mir großen Spaß gemacht, eine so spannende und vielschichtige Figur zu spielen", sagt Elke Winkens zum Abschied.

Winkens war erst seit Ende Januar 2018 mit an Bord und verkörperte Xenia Saalfeld in der 14. und 15. Staffel von "Sturm der Liebe". Inhaltlich ging es in dieser Zeit hoch her: Saalfeld kehrte eigentlich in den Fürstenhof zurück, um ihre Kinder wiederzusehen und sich mit ihnen zu versöhnen. Doch als sie auf ihren Exmann Christoph (Dieter Bach) trifft und erfährt, was damals wirklich geschehen ist, ist sie blind vor Wut und hat nur noch ein Ziel: Christoph zu vernichten. Dabei setzt sie sogar das Leben ihrer Tochter Denise (Helen Barke) aufs Spiel und lässt bis zum Schluss nichts unversucht, sich aus ihrer ausweglosen Situation zu befreien.

