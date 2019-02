ZDF beendet Vorabendserie "Dr. Klein" nach fünf Staffeln

© ZDF/Markus Fenchel

Das ZDF wird die Vorabendserie "Dr. Klein" nach der aktuellen fünften Staffel beenden, das hat der Sender nun bestätigt. Über die Gründe schweigt das ZDF, offenbar will man den Sendeplatz am Samstagvorabend künftig verstärkt mit Wiederholungen bespielen.



25.02.2019 - 18:42 Uhr von Timo Niemeier 25.02.2019 - 18:42 Uhr

Die Fans von "Dr. Klein" müssen sich auf ein Ende der Serie einstellen, das ZDF wird die von der Bavaria Fernsehproduktion verantwortete Vorabendserie nach der fünften Staffel einstellen. Die letzte Folge wird damit bereits am 6. April zu sehen sein, ab der Woche darauf sollen Wiederholungen von "Dr. Klein" ins Programm genommen werden. Über die genauen Gründe, die zum Aus der Serie geführt haben, hat das ZDF in einer Pressemitteilung keine Angaben gemacht.





Von der Produktionsfirma heißt es, die Entscheidung zum Aus der Serie sei vom ZDF getroffen worden. Offenbar wollen die Mainzer auf dem schwierigen Sendeplatz am Samstagvorabend künftig verstärkt auf Wiederholungen setzen. Die "Sportschau" im Ersten ist hier regelmäßig ein sehr starker Konkurrent, gegen den man nur sehr schwer Quote machen kann. Dafür lief es für "Dr. Klein" zuletzt eigentlich noch ganz passabel, die sieben in diesem Jahr bereits gezeigten Folgen erreichten im Schnitt etwas mehr als drei Millionen Zuschauer und 11,5 Prozent Marktanteil. Damit lag die Serie aber natürlich unter dem Senderschnitt des ZDF und auch unter den Werten der werktäglichen Krimiserien.

Die Krankenhausserie hat in den vergangenen Jahren einige Zuschauer verloren. Die erste Staffel unterhielt im Jahr 2014 im Schnitt noch rund vier Millionen Zuschauer, damals lief "Dr. Klein" aber auch noch freitags. Die Staffeln zwei und drei kamen jeweils noch auf etwa 3,35 Millionen Zuschauer. Erst mit Staffel vier folgte der Wechsel auf den Samstag - damit verbunden war dann auch nochmal ein Rückgang der Reichweiten auf knapp drei Millionen Zuschauer.

Heike Hempel, stellvertretende ZDF-Programmdirektorin, sagt zum Aus der Serie: "Wir danken Christine Urspruch und allen Darstellern sowie Showrunner Torsten Lenkeit, der Produktionsfirma und dem gesamten Team für eine großartige Arbeit. Gemeinsam ist eine besondere, ebenso berührende wie witzige Familienserie entstanden, auf die wir sehr stolz sind."

