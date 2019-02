Frische-Index im Februar: Vox legt nach, ZDF wieder vorn

© DWDL

Nachdem RTL sich mit dem geringsten Wiederholungsanteil im Januar noch auf Platz 1 unseres Frische-Index geschoben hatte, zogen die Öffentlich-Rechtlichen im Februar wieder vorbei. Zwei Gänge hoch schaltete dafür Vox.



28.02.2019 - 10:17 Uhr von Uwe Mantel 28.02.2019 - 10:17 Uhr

Nach dem fulminanten Jahresstart schaltete RTL im Februar wieder einen Gang zurück. Den ersten Monat des Jahres bestritt RTL mit einem Wiederholungsanteil von nur rund zehn Prozent im Abendprogramm, wie unser Frische-Index ergab. Dafür berechnen wir, welchen Anteil des Programms die acht Vollprogramme zwischen 20:15 Uhr und Mitternacht mit Erstausstrahlungen oder zumindest Free-TV-Premieren füllen - und welchen nur mit alter Wiederholungsware. Im Februar sank der Frische-Anteil von RTL nun wieder spürbar um elf Prozentpunkte auf 79 Prozent - womit es allerdings noch immer der mit Abstand höchste bei einem Privatsender war. Hier macht sich vor allem das Fehlen des Dschungelcamps bemerkbar.

Demzufolge zogen die Öffentlich-Rechtlichen nun wieder an RTL vorbei und stellten die übliche Rangordnung wieder her. Ganz oben rangierte einmal mehr das ZDF, das 88 Prozent seines Abendprogramms mit frischer Ware bestückte. Auch dass Das Erste sich mit Rang 2 begnügen muss, ist nicht unüblich, hier waren es 84 Prozent. Ein paar Pünktchen kosteten die Turbulenzen rund um die aufgrund der extremen Kälte ausgefallenen Biathlon-Übertragungen, die Das Erste zu kurzfristigen Programmänderungen zwangen.

Die größte Bewegung gab's aber etwas weiter hinten im Feld: Nachdem sich Vox im Januar noch zurückgehalten hatte, stieg der Frische-Anteil im Februar massiv um fast die 20 Prozentpunkte auf nun 59 Prozent an - damit lag Vox auf Augenhöhe mit Sat.1, das ebenfalls nochmal einen Zahn zulegte. Auch bei ProSieben, RTL II und kabel eins legte sich die Zurückhaltung vom Jahresbeginn - der ohnehin Jahr für Jahr fest in der Hand von RTL ist - etwas, nirgends war der Anstieg aber ähnlich hoch wie bei Vox. RTL II und ProSieben lagen zudem ebenso wie RTL doch merklich unter dem Frische-Anteil des Vorjahres.

DWDL.de-Frische-Index - Februar 2019



FIX-Punkte

Februar 2019

Vergleich

zum Vormonat Vergleich

zum Februar 2018

ZDF

88 von 100

-1

+5

Das Erste

84 von 100

+6

-2

RTL

79 von 100

-11

-5

Sat.1

60 von 100

+5

+/-0 Vox

59 von 100

+19

+6

ProSieben

47 von 100 +9

-5

RTL II

42 von 100

+6

-13 kabel eins

31 von 100

+3 +2

Zum Schluss wie immer ein paar Anmerkungen zu den Daten: Über die Qualität des Programms sagt der Anteil der Erstausstrahlungen natürlich nicht unbedingt etwas aus, doch es ist trotzdem eines von mehreren Indizien, mit welchem Aufwand ein Programm derzeit betrieben wird. Zu beachten ist zudem: Der Frische-Index gibt einen Trend an, bildet die Situation aber nicht ganz genau ab. So gibt es beispielsweise einen systembedingten "Nachteil" für Das Erste und das ZDF: Aufgrund der Werbefreiheit müssen sie mehr eigenes Programm produzieren, um die Zeit zu füllen, während die Privatsender einen gar nicht so geringen Teil des Abends mit Werbeblöcken füllen. Eine Stunde Erstausstrahlung ohne Werbung im Ersten haben wir aber genauso gewertet wie eine Stunde Erstausstrahlung bei den Privaten mit Werbung. Dazu kommt, dass einige Privatsender tendenziell etwas weniger Werbung zeigen als andere - so etwa Vox, das Serien anders als beispielsweise RTL nicht immer bis zu einer festen Anfangszeit um "viertel nach" streckt.

