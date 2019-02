RTL II: "Krass Schule" kehrt Ende März zurück

© RTL II

Nachdem RTL II zuletzt wenig Glück am Nachmittag hatte, soll es ab kommender Woche "Workout" richten - und weil man das in Doppelfolgen versendet, ist Ende März schon der nächste Nachschub nötig. Dann kehrt "Krass Schule" zurück.



27.02.2019 - 12:58 Uhr von Uwe Mantel 27.02.2019 - 12:58 Uhr

Mit "Chartbreaker" und "Ibiza Diary" hat RTL II im noch jungen Jahr bereits zwei Fehlschläge im Nachmittagsprogramm verkraften müssen, schaffte es aber zuletzt, mit Wiederholungen von "Hartz & Herzlich" die Quoten wieder zu stabilisieren. Dass das keine Dauerlösung sein kann, ist aber klar - und so steht ab der kommenden Woche nun die neue Staffel von "Workout - Muskeln, Schweiß und Liebe" auf dem Programm. 30 neue Folgen gibt's hier. Da man anders als zunächst geplant nach dem Desaster zu Jahresbeginn nun aber auf Doppelfolgen setzt, ist nach nur drei Wochen schon wieder Schluss.

Daher kommt schon ab dem 25. März "Krass Schule - Die jungen Lehrer" zurück ins Programm. Auch von "Krass Schule" laufen Doppelfolgen - allerdings gibt's nur um 17:10 Uhr, also im Anschluss an die im Herbst in den Nachmittag verschobenen "RTL II News" eine neue Folge, während um 16 Uhr nochmal die Episode vom Vortag wiederholt wird. Das ist günstig - ob es aus Quotensicht eine gute Idee ist, steht auf einem anderen Blatt. Die neue Staffel umfasst insgesamt 60 Episoden. Die ersten beiden Staffeln erreichten im vergangenen Jahr im Schnitt ordentliche Marktanteile um fünfeinhalb Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Auch die neuen Folgen spielen an der Erich-Felber-Gesamtschule. Den Inhalt beschreibt RTL II so: "Nach einem schweren Unfall liegt Sara (Pia Tillmann) im Koma. Aktuell können die Ärzte nicht sagen, ob und wann die junge Lehrerin wieder aufwacht. Ihre Kollegen machen sich große Sorgen um sie. Vor allem Jan ist von Schuldgefühlen geplagt: Ohne seinen Streit mit Max, wäre Sara doch nie vor das Auto gelaufen. Während Shayenne und Alexa von einem perversen Stalker verfolgt werden, kümmert sich Leonard väterlich um einen Außenseiter an der Schule. Als eine Schülerin mit blauen Flecken übersät in der Schule auftaucht, ist Lehrer Max alarmiert und versucht herauszufinden, was passiert ist.Währenddessen erhält René ein interessantes Jobangebot: Angeblich hat er das Zeug zum Model."

Zur Einstimmung stellt RTL II übrigens ab sofort wöchentlich bereits eine neue Folge beim Streaming-Angebot TV Now im Premium-Bereich online. Produziert wird "Krass Schule" von RedSeven Entertainment und La Paloma.

