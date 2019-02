ProSieben verkuppelt heimlich Singles miteinander

© ProSieben

ProSieben hat ein neues Format in Aussicht gestellt, in dem Singles von ihren besten Freunden heimlich verkuppelt werden. Mit dabei ist auch Moderator Ben Blümel, der das Geschehen via versteckter Kamera stets begleitet.



27.02.2019 - 14:34 Uhr von Timo Niemeier 27.02.2019 - 14:34 Uhr

Kuppeln liegt im Fernsehen weiter voll im Trend. ProSieben hat nun den Starttermin der neuen Sendung "Matchmakers - heimlich verkuppelt" angekündigt - und der Sendeplatz verspricht gute Quoten. Das Format ist ab dem 21. März immer donnerstags ab 22:30 Uhr zu sehen, "Matchmakers" läuft also im Anschluss an "Germany’s Next Topmodel", der Vorlauf dürfte also mit ziemlicher Sicherheit stark ausfallen. Insgesamt vier Folgen hat man von FischWillWurm Media produzieren lassen.





In dem Format suchen die besten Freunde für einen Single den richtigen Partner. Der vermeintliche Clou: Die Singles wissen nichts von ihrem Glück. Ohne dass er oder sie davon weiß, lernt die Person ein potentielles Date kennen. Das ist mal romantisch, mal lustig und mal ganz sportlich. Moderiert wird die Sendung von Ben Blümel, den ProSieben auch als "Dating-Komplize" vorstellt. Mit verstecken Kameras hat er immer im Blick, wie das Kennenlernen der Singles verläuft. Mit dabei sind auch immer die besten Freunde der Singles.

