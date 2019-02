ARD Degeto findet Schwingel-Nachfolger beim NDR

© obs/Degeto Film GmbH/Roman Rätzke

Die Degeto ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Sascha Schwingel, der neuer Geschäftsführer von Vox wird, beim NDR fündig geworden. Ab Sommer verantwortet Christoph Pellander Auftrags-, Koproduktionen und Lizenzeinkauf im TV-Bereich



27.02.2019 - 15:31 Uhr von Uwe Mantel 27.02.2019 - 15:31 Uhr

Zum 1. Juli 2019 wird Christoph Pellander neuer Abteilungsleiter Redaktion und Programm-Management der ARD Degeto. In dieser Funktion ist er in Abstimmung mit der Geschäftsführung für die Auftrags- und Koproduktionen sowie den Lizenzeinkauf der ARD Degeto im Bereich Fernsehen redaktionell verantwortlich und leitet zudem die Programmplanungen sowie die Pressestelle der Degeto. Er tritt damit die Nachfolge von Sascha Schwingel an, der zur Mediengruppe RTL Deutschland wechselt und dort Geschäftsführer von Vox wird.

Christoph Pellander ist derzeit Redakteur beim NDR in den Programmbereichen Film, Familie und Serie sowie Talk und journalistische Unterhaltung. Zuvor arbeitete er u.a. als Redakteur für die Fiktion beim WDR und BR/Degeto sowie als Produzent/Producer bei Greenskyfilms und Bavaria Film.

"Es freut mich sehr, dass wir mit Christoph Pellander eine sehr erfahrene wie kreative Persönlichkeit für diese wichtige und anspruchsvolle Aufgabe gefunden haben. Durch seine langjährige Tätigkeit als Redakteur, Autor und Produzent deckt er die gesamte Bandbreite der filmischen Erfahrung ab, ist zudem innerhalb der ARD bereits bestens vernetzt und in der Filmbranche äußerst anerkannt", so Christine Strobl, Geschäftsführerin der ARD Degeto.

