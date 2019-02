"Game of Thrones": Sky-Fahrplan für die letzte Staffel

© Sky/HBO

Zeitgleich zur US-Ausstrahlung wird die letzte Staffel von "Game of Thrones" ab Mitte April auch hierzulande bei Sky zu sehen sein, auch in der synchronisierten Form. Zuvor wiederholt Sky zur Einstimmung alle Staffeln.



28.02.2019 - 10:30 Uhr von Uwe Mantel 28.02.2019 - 10:30 Uhr

Kaum etwas wird im Serien-Bereich mit so großer Spannung erwartet wie die finalen Folgen von "Game of Thrones". Am 14. April feiert die erste der letzten sechs Episoden ihre Premiere bei HBO - und annähernd zur gleichen Zeit wird sie auch bei Sky in Deutschland zu sehen sein. Aufgrund der Zeitverschiebung heißt das also: In der Nacht vom 14. auf den 15. April gegen 3 Uhr wird die Episode sowohl im englischen Originalton als auch in der deutschen Synchronisation auf Sky Ticket, Sky Go und Sky Q zum Abruf bereitstehen.

Die lineare Ausstrahlung erfolgt dann am 15. April um 20:15 Uhr auf Sky Atlantic Thrones HD - so der vorübergehende Name von Sky Atlantic HD. Die Umbenennung erfolgt bereits am 8. April, denn zur Einstimmung auf das Serienfinale wird Sky ab diesem Datum noch einmal alle vorherigen Staffeln zeigen. Jeden Tag gibt es dann eine Staffel der Fantasy-Saga nonstop sowie diverse Specials zu sehen.

