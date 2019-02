"Operation Auto": Sport1 startet Format mit Youtuber

© Sport1

Sport1 startet im April ein neues Dokutainment-Format, bei dem innerhalb von 48 Stunden defekte Autos repariert werden. Das Schrauber-Duo Tanja Trautmann und Julian Appelt übernimmt die hoffnungslosen Fälle, Appelt ist ein bekannter Youtuber auf dem Gebiet.



28.02.2019 - 14:11 Uhr von Timo Niemeier 28.02.2019 - 14:11 Uhr

Unter dem Titel "Operation Auto" startet Sport1 am Sonntag, den 14. April, ein neues Dokutainment-Format. Der Sender begleitet darin Kfz-Meisterin Tanja Trautmann und den Youtuber Julian Appelt, die innerhalb von nur 48 Stunden Autos reparieren, an denen sich andere Werkstätten bislang die Zähne ausgebissen haben. Die erste einstündige Folge beginnt um 22 Uhr. In der Woche darauf läuft Ausgabe zwei, die dritte Folge am 28. April startet schon um 21 Uhr.

Der Sender sucht derzeit nach geeigneten Teilnehmern und Fahrzeugen, die defekt sind. Erfahrungen im Auto-Bereich haben die beiden Moderatoren in jedem Fall: Trautmann ist seit über 30 Jahren als Kfz-Mechanikerin im Geschäft. Appelt ist gelernter Kfz-Mechatroniker, der seit 2015 ebenfalls Kfz-Meister ist. 2013 startete er zusammen mit einem Partner den YouTube-Kanal "Auto Reparatur Tutorial". Dort werden regelmäßig Videos rund um die Themen Auto und Motorrad veröffentlicht – derzeit zählt der Kanal rund 166.000 Abonnenten. Produziert wird "Operation Auto" von Repic Media.

