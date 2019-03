MIPTV: Auch Endemol Shine und BBC Studios ohne Stand

© V. Desjardins - Image & Co

Die MIPTV verliert weitere Aussteller: Die meisten großen US-Player bleiben der Frühjahrsmesse in Cannes schon seit längerem fern, nun geben auch Endemol Shine, BBC Studios und Fox Networks Group ihre Stände auf.



01.03.2019 - 15:38 Uhr von Uwe Mantel 01.03.2019 - 15:38 Uhr

Gleich zwei Mal im Jahr findet in Cannes die Fernsehmesse MIP statt - doch während die MIPCOM im Herbst noch gut gefüllt ist, mutiert die Frühjahrsmesse MIPTV langsam zu einem Sorgenkind. Die großen US-Player bleiben mit ihren großen Ständen der Messe im Frühjahr ohnehin schon seit Längerem fern, weil ohnehin wenige Wochen später die LA Screenings anstehen, doch auch andere Unternehmen, die bislang mit großen Ständen vertreten waren, werden in diesem Jahr fehlen.

So wird Endemol Shine in diesem Jahr in diesem Frühjahr ebensowenig mit einem eigenen Stand im Palais vertreten sein wie BBC Studios, wie zuerst "Variety" berichtete. Auch die Fox Networks Group wird in diesem Frühjahr auf ihren Stand verzichten. Fox ist bekanntlich derzeit mitten im Übernahmeprozess durch Disney - und Disney bleibt der MIPTV schon seit Jahren fern. Auch Endemol Shine und BBC Studios geben an, dass man sich auf die MIPCOM konzentrieren wolle. BBC Studios hat ohnehin erst kürzlich sein eigenes Screening-Event in Liverpool abgehalten, weshalb man sich den teuren eigenen Auftritt in Cannes nun spart.

Alle Unternehmen beteuern aber, dass sie trotzdem mit Vertriebs-Mitarbeitern auf der Messe vertreten sein werden, nur eben nicht mehr mit einem teuren eigenen Stand. Im Kampf gegen die insbesondere im Frühjahr leerer werdenden Gänge hat die Reed Midem als Veranstalter zuletzt schon diverse Zusatz-Angebote ins Leben gerufen. Dazu gehören etwa die am Wochenende vorgelagerten Veranstaltungen MIPDoc und MIPFormats, im vergangenen Jahr gab's erstmals das flankierende Serienfestival Canneseries, das 2019 neu aufgelegt wird.

