Der Kika schraubt an seinem Wochenend-Programm

Die Zuschauer des Kika müssen sich ab April auf ein neues Programmschema am Wochenende einstellen. Man wolle die Unterhaltungs- und Wissensformate künftig bündeln, sagt Senderchefin Astrid Plenk.



01.03.2019 - 15:51 Uhr von Timo Niemeier 01.03.2019 - 15:51 Uhr

Der Kika ändert ab dem 6. April sein Programmschema am Wochenende, das hat der Sender nun angekündigt. So soll es am Samstag "mehr Action und Unterhaltung" geben, hinzu kommt ein weiterer Sendeplatz für Filme am Sonntag. Sonntags will man zudem die Wissensformate und Dokus besser bündeln. "Starke Marken auf starken Sendeplätzen – ab April setzten wir auch am Wochenende noch deutlichere Akzente und bündeln unsere Unterhaltungs- und Wissensformate", sagt Programmgeschäftsführerin Astrid Plenk.

Konkret sehen die Änderungen so aus: Im "SamstagsKINO" zeigt man um 13:30 Uhr diverse Spielfilme. Um 17 Uhr folgt dann das Medienmagazin "Timster", danach folgen Animationsserien sowie "Checker" und "logo". Um 20 Uhr will man künftig aktuelle Trends aus den Bereichen Musik, Sport, Mode und Lifestyle aufgreifen. In der Primetime folgen dann Show- und Challenge-Formate wie "Draußen schlafen" und "Alarm, die jungen Retter".

Am Sonntag gibt es um 12 Uhr wie gewohnt das "Sonntagsmärchen" zu sehen, danach gibt es, das ist neu, einen weiteren Film-Sendeplatz. Ab 16 Uhr folgen schließlich Wissens- und Doku-Formate wie "Anna und die wilden Tiere". Später zeigt man noch das Wissensmagazin "Erde an Zukunft" und in der Primetime setzt man auf Formate wie "stark!" und "Schau in meine Welt". Einmal monatlich widmen sich Clarissa Corrêa da Silva und Simon Schneider wie gewohnt live um 20:10 Uhr im Beratungsmagazin "Kummerkasten" den Problemen von Kindern.

"Mit dem neuen vierten Spielfilmplatz am Sonntag räumen wir dem Genre Kinderfilm größere Präsenz ein. Am Nachmittag bieten wir damit ein tolles Angebot für die ganze Familie, am Abend stehen dann Dokumentationen und Wissensmagazine im Fokus", sagt Astrid Plenk.

Hier der neue Programmablauf ab dem 6. April:

Samstag:

13:30 Uhr Filmplatz SamstagsKINO

17:00 Uhr Medienmagazin "Timster" (KiKA/rbb/NDR)

20:00 Uhr Trend- und Lifestylemagazin "KiKA LIVE" (KiKA)

20:10 Uhr Challenge-Reihe "Draußen schlafen - Der Bettkampf" (ZDF)

Sonntag:

12:00 Uhr Filmplatz Sonntagsmärchen und anschließend Sonntagsfilm

16:35 Uhr Reportage-Reihe "Anna und die wilden Tiere" (BR)

20:00 Uhr Wissensmagazin "ERDE AN ZUKUNFT" (KiKA)

20:10 Uhr Beratungsmagazin "KUMMERKASTEN" (KiKA), jeden 1. Sonntag im Monat

ab 20:15 Uhr Doku-Reihen "stark!" (ZDF) und "Schau in meine Welt" (hr, KiKA, MDR, RB, rbb, SWR)

