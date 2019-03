Sherif Rizkallah verstärkt Moderatoren-Team von "logo"

© ZDF/Barbara Melzer

Die Moderatoren-Riege der Kindernachrichtensendung "logo" erhält Zuwachs. Bereits am Montag steht erstmals Sherif Rizkallah für die Sendung im Kika vor der Kamera. Er war schon als Schülerpraktikant und Hospitant fürs ZDF tätig.



03.03.2019 - 10:31 Uhr von Uwe Mantel 03.03.2019 - 10:31 Uhr

Der 23-jährige Ägypter Sherif Rizkallah verstärkt ab sofort das Moderatoren-Team von "logo!". Er wird die Sendung künftig im Wechsel mit Linda Joe Fuhrich, Jennifer Sieglar und Tim Schreder moderieren, sein erster Einsatz ist bereits am Montag um 19:50 Uhr im Kika, wie das ZDF am Sonntag bekanntgab.

Rizkallah kam mit dem ZDF erstmals bei einem Schülerpraktikum im Jahr 2013 in Kontakt - und tauchte auch schon da in der Kindernachrichtensendung "logo!" auf. Damals wurde er zur politischen Lage in Ägypten interviewt. Journalistische Erfahrung sammelte er dann als Hospitant im ZDF sowie als freier Mitarbeiter für den WDR. Rizkallah studierte nach seinem Abitur an der Deutschen Schule in Kairo Politik- und Rechtswissenschaften in Bonn und schloss das Bachelor-Studium im vergangenen Jahr ab.

