ZDF Enterprises vertreibt ukrainische Krimiserie weltweit

© Film.UA Group

Die ZDF Enterprises wird sich um den weltweiten Vertrieb der ukrainischen Krimiserie "Hide and Seek" kümmern, das hat das Unternehmen nun angekündigt. Die Serie soll in der Ukraine erstmals im Herbst zu sehen sein, es geht um Kinder, die plötzlich verschwinden.



04.03.2019 - 15:07 Uhr von Timo Niemeier 04.03.2019 - 15:07 Uhr

Die kommerzielle Tochter des ZDF, ZDF Enterprises, macht gemeinsame Sache mit der Produktionsfirma Film.UA Group aus der Ukraine und wird deren achtteilige Krimiserie "Hide and Seek" weltweit (Ausnahme: Ukraine, Russland und GUS-Länder) vertreiben. Die Dreharbeiten für die Krimiserie fanden an mehr als 80 verschiedenen Drehorten in der Ukraine statt, im Herbst dieses Jahres soll die Serie erstmals beim Sender ICTV zu sehen sein.

Die Serie spielt in einer trostlosen Industriestadt, in der nach und nach Kinder verschwinden. In einer ganz gewöhnlich aussehenden Wohnung spielen Vater und Tochter Verstecken. Als er nach seiner Tochter sucht, kann der Vater sie jedoch nirgends mehr finden. Später wird ein Video online gepostet, auf dem das Mädchen zu sehen ist, wie es eine Tafel hochhält, auf der eine Reihe rätselhafter Zahlen zu sehen sind. Aber was haben diese zu bedeuten? Das Mädchen ist das erste von mehreren Kindern, die spurlos verschwinden.

ZDF Enterprises lobt die Produzenten von Film.UA in den höchsten Tönen. "Schon seit einiger Zeit beobachten wir mit Bewunderung Film.UA und wir freuen uns sehr, bei diesem Projekt erstmals mit ihnen zusammenzuarbeiten. ‘Hide and Seek’ ist eine Serie mit starkem filmischen Charakter und sie wird ein Highlight in unserem Angebotsportfolio von Dramaserien für die bevorstehende MIPTV sein", sagt Robert Franke, Bereichsleiter ZDFE.drama bei ZDF Enterprises erklärt.

Kateryna Vyshnevska, Leiterin Entwicklung und Koproduktionen bei Film.UA Group, sagt, man habe schon seit "Die Brücke" mit ZDF Enterprises zusammenarbeiten wollen. "Sie erfüllen zweifelsohne unsere Erwartungen und versetzen uns immer wieder in Erstaunen mit ihrem einzigartigen Mix von strategischem Denken und der Leidenschaft für guten Content." Verantwortliche Produzenten der Krimiserie sind Victor Mirsky, Olesya Lukyanenko und Andriy Ryzvanyuk. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Oleksandr Protsiuk und die Regie führt Iryna Gromozda.

Teilen