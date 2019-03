WarnerMedia: Greenblatt kommt, Zeiler steigt auf

© WarnerMedia

Nach den Abgängen der Chefs von HBO und Turner hat WarnerMedia bekanntgegeben, wie man sich personell künftig aufstellen wird. Wie bereits spekuliert, wird der ehemalige NBC-Entertainment-Boss Bob Greenblatt die Entertainment-Sparte verantworten. Auch Gerhard Zeiler steigt auf.



04.03.2019 - 17:35 Uhr von Timo Niemeier 04.03.2019 - 17:35 Uhr

Erst vor wenigen Tagen ist bekannt geworden, dass der langjährige HBO-Chef Richard Plepler den Sender verlassen wird, zeitgleich wurde auch der Abgang von Turner-Boss David Levy bekannt (DWDL.de bestätigte). Nun WarnerMedia-CEO John Stankey verraten, wer die Sender künftig führen soll. Ein Name ist dabei keine Überraschung: Bob Greenblatt wird, das wurde bereits spekuliert, neuer Chef von HBO und den Turner-Marken TNT, TBS und truTV. Er trägt künftig den Titel chairman of WarnerMedia Entertainment and direct-to-consumer. Zuletzt war er Chef von NBC Entertainment, im vergangenen Jahr verließ er das Unternehmen überraschend.

Nicht in Greenblatts Verantwortungsbereich fällt der Turner-Sender CNN. Dieser wird künftig geleitet von Jeff Zucker, der zum Chef des Nachrichtensenders sowie zum "chairman of news and sports" ernannt wurde. Bislang arbeitete er als Präsident von CNN Worldwide. Kevin Tsujihara bleibt unterdessen Vorsitzender und CEO von Warner Bros. und übernimmt zusätzliche Aufgaben, darunter das globale Geschäft für Kinder und junge Erwachsene.

Und auch der ehemalige Chef der RTL Group und ORF-Intendant, Gerhard Zeiler, profitiert vom Umbau bei WarnerMedia. Bislang leitete er das internationale Geschäft von Turner, nun wird er zum Chief Revenue Officer von WarnerMedia befördert - Zeiler wird also Sales-Boss beim Konzern.

"Wir haben fantastische Arbeit geleistet, um unsere Marken als Marktführer in den Herzen und Köpfen der Verbraucher zu etablieren", sagt WarnerMedia-CEO John Stankey. "Durch die Aufnahme von Bob Greenblatt in die WarnerMedia-Familie und die Erweiterung des Führungsbereichs und der Verantwortlichkeiten von Jeff, Kevin und Gerhard, die zusammen über 80 Jahre Erfahrung in den Medien haben und erfolgreich sind, haben wir das richtige Managementteam, um unser Portfolio aus führenden Marken und Weltklasse-Talenten noch besser strategisch zu positionieren."

Teilen