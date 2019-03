Rocket Beans und Jan Köppen eröffnen die Flummi Open

© Rocket Beans

Luke Mockridge und sein "Fang-Freitag" haben bereits bewiesen, dass auch die etwas anderen Sportwettbewerbe Erfolg haben können. Nun veranstalten die Rocket Beans in Zusammenarbeit mit Jan Köppen und Lukas Gehner die Flummi Open 2019.



05.03.2019 - 13:30 Uhr von Kevin Hennings 05.03.2019 - 13:30 Uhr

Am Samstag, den 16. März, werden am Hamburger Oberhafenquartier die Finger gedehnt und die Gummibälle poliert. Grund dafür sind die "Flummi Open 2019", die die Rocket Beans an diesem Tag veranstalten – eine Idee, die auf RTL-Moderator Jan Köppen und dessen Freund Lukas Gehner zurückgeht und schon einmal vor acht Jahren umgesetzt wurde. Die jetzt zusammen mit der Story Lab vor Publikum produzierte Live-Show beginnt um 20:00 Uhr auf rocketbeans.tv.

Der Kampf um den "Großen Boing" beginnt im Turniermodus, in dem insgesamt zwölf Zweier-Teams gegeneinander antreten. Diese Teams bestehen unter anderem aus den Rocket Beans-Gründern Etienne Gardé, Daniel Budiman und Simon Krätschmer, aber auch aus dem Schöpferduo Jan Köppen und Lukas Gehner, sowie Freunden des Hauses wie Flying Uwe/Uwe Schüder und Katjana Gerz. In verschiedenen Disziplinen werden die Geschicke am flippigen Ball demonstriert.

Jan Köppen über das Event: "Die Flummi Open geben diesem kleinen bunten Sportgerät die Bühne, die es verdient. Deshalb ist es meine Pflicht als Bürger und vor allem Profisportler, dieses Event wieder zum Leben zu erwecken und dabei zu sein, um der Welt zu zeigen, dass der Flummi-Sport am Anfang einer bunten und sprunghaften Zukunft steht! I love Flummi!"

"Wir freuen uns sehr auf die Flummi Open. Dass Jan und Lukas ihre Idee mit den Rocket Beans umsetzen wollen, macht uns natürlich stolz", so Anja Räßler, Creative Director von Rocket Beans TV. "Ich hoffe, dass dieses Event an den Erfolg und den Spaß von unserer Eislauf-Revue 'Beans on Ice' anknüpfen kann." Marcel Bertram, Senior Consultant Content Licensing von The Story Lab, ergänzt: "Was dieses Projekt so besonders macht, ist die große Leidenschaft aller Beteiligten von Sekunde eins an. Dazu kommt die inhaltliche Erfolgsformel: Coole Flummi-Retro-Nostalgie und jede Menge sportlicher Promi-Ehrgeiz. Das verpricht höchste Unterhaltung und wird Zuschauer und Werbpartner gleichermaßen begeistern."

Wer Lust hat, selbst Hand ans Gummi zu legen, kann dies ab 12 Uhr im frei zugänglichen Bereich im FilmFabrique Studio tun. Bis 16 Uhr können sich alle Flummibegeisterten in denen Parcours austesten, die auch am Abend bespielt werden. Der Zugang zur Live-Show ist jedoch ausschließlich Ticket-Besitzern vorbehalten.

Alle zwölf Teams im Überblick:

Team GUM on: Simon Krätschmer und Daniel 'Budi' Budimann

Team space Balls: Michael Krogmann und Tim Heinke

Team Flummeluff: Lisa Handirk und Max Zelass

Jan Köppen und Lukas Gehner

Lars Paulsen und Mirella Precek

Florentin Will und Katjana Gerz

Gunnar Krupp und Tobi Escher

Team Golden Boys: Ilyass Alaoui und Viet Nguyen

Flying Uwe (Uwe Schüder) und Etienne Gardé

Carsten 'Trant' Graul und Gregor Kartsios

Julia Krüger und Steffi Langer

Team Tantra: Hannes Kersting und Benjamin Koch

Teilen