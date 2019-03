tevolution: Was planen Serdar Somuncu und Tele 5?

© Tele 5

Sicher ist: Serdar Somuncu und Tele 5 werden künftig zusammenarbeiten - wie genau diese Zusammenarbeit aussehen wird, bleibt einstweilen aber noch etwas nebulös. Schon jetzt sind immer wieder kurze Schnipsel im Programm von Tele 5 zu sehen.



Wer in den letzten Tagen Tele 5 eingeschaltet hat, dem ist womöglich Serdar Somuncu erschienen. Mitten im laufenden Primetimefilm am gestrigen Abend etwa war für wenige Sekunden unvermittelt das Konterfei von Somuncu zu sehen, ohne dass weitere Erkklärungen dazu geliefert wurden. Nun ist Tele 5 ja bekannt dafür, das "Anders sein" zum Konzept erklärt zu haben - und das ist längst auch in der PR-Arbeit des Senders angekommen.

Fragt man bei Tele 5 nach, was es mit dieser Guerilla-artigen Aktion auf sich hat, hört man, dass Somuncu versuche, sich ins Programm zu "hacken" - was natürlich kein echter Hacking-Versuch ist, sondern eine kuriose Variante, eine offenbar bevorstehende Zusammenarbeit anzukündigen. Dass es diese geben wird, bestätigt Tele 5 auf Anfrage auch - doch wie sie genau aussehen wird, bleibt einstweilen noch nebulös. Man müsse sich da ein Stück weit auch selbst überraschen lassen, ist zu hören.

Als Erläuterung stellt Tele 5 bislang lediglich ein vierminütiges Video zur Verfügung, in dem Senderchef Kai Blasberg und Serdar Somuncu im Gespräch zu sehen sind. Somuncu erklärt darin: "Das neue Sendekonzept besteht darin, dass wir weg gehen von formatierten Ideen, weg gehen von Vorgaben und Vorlagen und dass wir versuchen, mit all den Gewohnheiten, die es bisher gab, zu brechen, indem wir bestimmen, wann wir was machen."

"Ich würde es Kunst nennen", sagt Somuncu. Man wolle "innovativen Spirit reinbringen", "unabhängig davon, ob's rentabel ist und uns die Leute dafür Geld, Quote, Anerkennung geben". Das sei ein großes Risiko, aber "Risiko ist das, was man für Kunst braucht." Kai Blasberg, der mit Tele 5 in den vergangenen Jahren schon so manche irre Idee auf den Bildschirm gebracht hat, scheint dafür der richtige Partner. Blasberg: "Es gibt viel zu wenig unangepasste Menschen in unserer Branche. Ich bin ja nicht wegen GRP, TKP oder irgendwelchen Ebits beim Fernsehen, sondern weil ich ausstrahlen will." Man darf also gespannt sein, was da wirklich am 8. März kommt - dieses Datum wird jedenfalls mit dem Hashtag #tevolution und einem Logo, das den Titel "Serdar 5" zeigt, angekündigt.

