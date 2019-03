ZDF-"Bergretter" verlieren Serien-Star der ersten Stunde

© ZDF/Thomas R. Schumann

Nach zehn Staffeln hat Schauspieler Markus Brandl genug von den "Bergrettern". Der 44-Jährige verlässt die beliebte ZDF-Serie. Doch der Mainzer Sender hat einem Bericht zufolge Ersatz für ihn gefunden. Die Dreharbeiten laufen bereits.



06.03.2019 - 20:08 Uhr von Alexander Krei 06.03.2019 - 20:08 Uhr

Mit regelmäßig mehr als fünf Millionen Zuschauern zählt "Die Bergretter" zu den beliebtesten Serien im deutschen Fernsehen. Jetzt müssen sich die Fans allerdings an ein neues Gesicht gewöhnen: Wie "Bild" berichtet, steigt Schauspieler Markus Brandl aus - auf eigenen Wunsch, wie er sagt. "Es waren unvergessliche, intensive zehn Jahre. Aber Veränderung ist wichtig im Leben und bringt neue Erfahrung."

Brandl war von der ersten Staffel an mit dabei. Sein Nachfolger steht allerdings bereits fest: Ferdinand Seebacher wird ab der kommenden Staffel die "Bergretter" unterstützen. "Ich fühle mich wahnsinnig geehrt, diese tolle Aufgabe zu übernehmen. Ich durfte schon drei Tage am Set verbringen und fühle mich bereits pudelwohl", sagte der Schauspieler zu "Bild". Ausgestrahlt werden die neuen Folgen vermutlich am Jahresende.

Für den 29-Jährigen ist der Einsatz in den Bergen keine ganz neue Aufgabe: Schon vor fünf Jahren war der Österreicher mit einem kleineren Auftritt in der ZDF-Serie zu sehen.

