"Jeopardy"-Moderator Alex Trebek an Krebs erkrankt

Alex Trebek, der seit 1984 die US-Quizshow "Jeopardy" moderiert, ist an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt. Trotz der geringen Überlebenschance wolle er weiter arbeiten, sagte Trebek in einer Video-Botschaft - und bewies gleichzeitig Humor.



07.03.2019 - 12:58 Uhr von Alexander Krei 07.03.2019 - 12:58 Uhr

Seit 35 Jahren moderiert Alex Trebek die amerikanische Ausgabe von "Jeopardy", jetzt sorgt der Moderator mit einem bewegenden Video für Aufmerksamkeit, in dem der 78-Jährige eine schwere Erkrankung bekanntgab. "Wie jährlich 50.000 andere Menschen in den USA, wurde bei mir in dieser Woche Bauchspeicheldrüsenkrebs im fortgeschrittenen Stadium diagonstiziert", sagte Trebek in dem Statement, das im "Jeopardy"-Studio aufgenommen wurde und binnen eines halben Tages alleine auf Twitter fast zehn Millionen Mal aufgerufen wurde.

Obwohl die Prognosen, die Krankheit zu besiegen, nicht sehr ermutigend seien, werde er sie bekämpfen und die Statistiken zu der niedrigen Überlebenschance besiegen, erklärte Trebek und rief die Fans der beliebten Quizshow dazu auf, ihm zu helfen. "Bewahren Sie Ihren Glauben und wir werden gewinnen. Wir werden es schaffen", sagte der Moderator, der es durch die lange Laufzeit von "Jeopardy" inzwischen sogar ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft hat und durch zahlreiche Gastauftritte in beliebten Serien und Filmen auch außerhalb der USA bekannt ist.

Bewegend ist die etwas mehr als eine Minute lange Video-Botschaft auch deshalb, weil Alex Trebek selbst angesichts der schlimmen Diagnose ganz offensichtlich nicht den Humor verloren hat. Er kündigte an, weiter vor der Kamera zu stehen wollen - aus einem einfachen Grund: "In meinem Vertrag ist festgeschrieben, dass ich 'Jeopardy' noch drei Jahre lang moderieren muss."

