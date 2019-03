DW will Kräfte im Facebook-Kanal "DW Women" bündeln

© DW

Zum Weltfrauentag will die Deutsche Welle mit einem neuen Facebook-Kanal starten, der all jene ansprechen soll, die sich weltweit für mehr Gleichstellung der Geschlechter stark machen. Teil des Projekts ist unter anderem eine Kurzporträt-Reihe.



Die Deutsche Welle hat anlässlich des am Freitag stattfindenden Weltfrauentags angekündigt, auf Facebook den Kanal "DW Women" starten zu wollen. Es handelt sich dabei um ein abteilungsübergreifendes Projekt, das die bisherigen Kanäle "Women Talk Online" und "Global Society" zusammenführt. Auf diese Weise wird das Angebot zum Start bereits 344.000 Fans erreichen.

Women empowerment ist ein Profilthema der DW. Unser neues Facebook-Angebot wird dies künftig noch sichtbarer machen als ein Best-of zum Thema aus der gesamten DW, also aus allen Redaktionen", sagt Chefredakteurin Ines Pohl und verweist darauf, dass Frauen in vielen Regionen der Welt, darunter auch in Zielmärkten der Deutschen Welle, noch immer von Unterdrückung, Armut und Diskriminierung betroffen seien. DW Women wolle Frauen eine Stimme geben.

Geplant ist unter anderem die Kurzporträtreihe "Impact", in der es um Menschen geht, die für ihre Überzeugungen viel riskieren. Das Team werde regelmäßig Vloggerinnen aus vier Kontinenten an den Start bringen und Tabus ansprechen. Darüber hinaus soll es auf dem Facebook-Kanal auch um Arbeitswelten, Bildungs- und Karrierechancen sowie Traditionen und Generationskonflikte gehen.

Das deutsche Programm der DW plant darüber hinaus anlässlich des Weltfrauentags einen Thementag ein. Teil der Sonderprogrammierung ist die Porträt-Reihe "Digital Warriors", die mutige Frauen in Lateinamerika vorstellt. Zu sehen ist diese Reihe am Freitag auch im englischen TV-Programm des Auslandssenders.

