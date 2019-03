Somuncu bei Tele 5: Keine feste Zeit, kein festes Format

© Tele 5

Nachdem es Tele 5 die Zusammenarbeit mit kurzen Einblendungen im laufenden Programm und einem etwas nebulösen Video schon angeteasert hat, geht Serdar Somuncu am Freitag um 20:15 Uhr mit "Serdar 5" erstmals auf Sendung.



08.03.2019 - 15:44 Uhr von Uwe Mantel 08.03.2019 - 15:44 Uhr

In den vergangenen Tagen tauchte ein Bild von Serdar Somuncu schon vielfach für wenige Sekunden im Programm von Tele 5 auf, in der Regel eingeblendet mitten in laufenden Sendungen - womit sich der Sender sich auch schon Kritik eingehandelt hat. Dass damit eine bevorstehende Zusammenarbeit angekündigt wurde, hat Tele 5 bereits bestätigt, allzu viele Details gab's bislang aber noch nicht.

Nun bestätigte der Sender gegenüber DWDL.de zumindest, dass Serdar Somuncu heute um 20:15 Uhr erstmals mit einem etwa fünf-minütigen Clip auf Sendung gehen wird, ehe der eigentlich angekündigte Primetime-Film startet. Eine regelmäßige Sendezeit oder ein konkretes Format von "Serdar 5" gibt es aber nicht, viel mehr solle er "immer wieder mit einzelnen Clips im Programm auftauchen" und den Sender gewissermaßen "infiltrieren". Tele 5 gewährt Somuncu dabei offenbar große inhaltliche Freiheiten. Geplant seien beispielsweise Clips im Stile einer Roasting-Show unter dem Titel "Serdars Rösterei", am Sonntag soll erstmals eine Ausgabe von "Serdars Kaffeepause" zu sehen sein, einen genauen Termin nennt Tele 5 hier aber nicht.

In dem von Tele 5 vorab verbreiteten Video erklärte Serdar Somuncu bereits: "Das neue Sendekonzept besteht darin, dass wir weg gehen von formatierten Ideen, weg gehen von Vorgaben und Vorlagen und dass wir versuchen, mit all den Gewohnheiten, die es bisher gab, zu brechen, indem wir bestimmen, wann wir was machen". Ein im Vergleich zur ersten Version verlängertes Video hat Tele 5 am Donnerstag online gestellt.

Teilen