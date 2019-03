Vox ersetzt "Winnetou"-Aufgüsse durch US-Komödien

© RTL / Jens Koch

Nachdem Vox am Donnerstag mit dem Spielfilm "Winnetou - Eine neue Welt" nicht mal vier Prozent Marktanteil erzielte, spart sich der Sender die Ausstrahlung der beiden weiteren Filme. Diese hatten Ende 2016 bei RTL ihre Premiere gefeiert.



08.03.2019 - 17:11 Uhr von Alexander Krei 08.03.2019 - 17:11 Uhr

Eigentlich wollte Vox in diesen Tagen noch einmal die "Winnetou"-Neuauflage zeigen, die vor mehr als zwei Jahren erstmals bei RTL zu sehen war. Doch nachdem der erste Teil am Donnerstagabend mit nur etwas mehr als einer Million Zuschauern und schwachen 3,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe enttäuschte, spart sich der Sender die weiteren Ausstrahlungen.

Ursprünglich sollten die "Das Geheimnis vom Silbersee" und "Der letzte Kampf" an diesem und dem kommenden Samstag gesendet werden - dort läuft nun stattdessen ein absolutes Kontrastprogramm. Anstelle von "Winnetou" gibt's in dieser Woche die US-Komödie "American Pie: Das Klassentreffen" zu sehen, sieben Tage später folgt "Sex Tape". Einen Alternativ-Sendeplatz für "Winnetou" gibt es nicht.

