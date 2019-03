Sat.1 arbeitet an Kinder-Ableger von "The Taste"

© Sat.1

ProSiebenSat.1 bemüht sich weiter, etablierte Formate um neue Ableger zu ergänzen. Nun arbeitet man bei Sat.1 an einer Kinder-Version von "The Taste". Das kommt einigermaßen überraschend, ist doch schon das Original kein ganz großer Quoten-Hit.



10.03.2019 - 11:12 Uhr von Timo Niemeier 10.03.2019 - 11:12 Uhr

Sat.1 will seine "The Taste"-Welt offenbar um einen weiteren Ableger erweitern. Mit zwei Promi-Specials hatte man 2017 kein Glück, nun will man es mit Kindern versuchen. "The Taste Kids" heißt das ganze und Sat.1 sucht bereits nach passenden Kindern für die Show. Diese müssen zwischen 8 und 15 Jahren alt sein und am besten auch mit Kochlöffel und Bratpfanne gut umgehen können. "Vielleicht kann Ihr Kind dann bald an der Seite eines prominenten Coaches zeigen, was es kann", heißt es auf der Webseite von Sat.1.

Weitere Informationen gibt es zum Format derzeit noch nicht. Aber es ist ja ein erklärtes Ziel aus Unterföhring, bestehende Marken zu pflegen und, wenn möglich, auch zu ergänzen. Anders als zum Beispiel "The Voice", das zuletzt um einen Senioren-Ableger erweitert wurde, ist "The Taste" aber nie der ganz große Quoten-Kracher gewesen. Die letzte Staffel der Kochshow erreichte im Schnitt 8,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

