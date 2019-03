Ehemaliger "Verbotene Liebe"-Schauspieler geht zu "AWZ"

© TVNow/Kai Schulz

Ron Holzschuh ist fünf Jahre lang in der längst eingestellten ARD-Serie "Verbotene Liebe" zu sehen gewesen, nun heuert er bei der Daily Soap "Alles was zählt" von RTL an. Dort hat er bereits Mitte der Woche seinen ersten Auftritt als Eisshow-Produzent Niclas Nadolny.



11.03.2019 - 13:39 Uhr von Timo Niemeier 11.03.2019 - 13:39 Uhr

Fans von "Alles was zählt" müssen sich auf einen Neuzugang im Cast einstellen: Ron Holzschuh steigt bei der täglichen Serie von RTL ein und wird bereits ab dem 13. März regelmäßig zu sehen sein. Holzschuh verkörpert künftig den Eisshow-Produzenten Niclas Nadolny. Jenny Steinkamp (Kaja Schmidt-Tychsen) engagiert Nadolny ohne zu ahnen, dass er und ihre Mutter eine gemeinsame Vergangenheit haben. Demzufolge versucht Simone Steinkamp (Tatjana Clasing) auch alles dafür, das Engagement von Nadolny in engen Grenzen zu halten.

Holzschuh ist bekannt aus "Verbotene Liebe", wo er von 2003 bis 2007 fünf Jahre lang die Rolle des Bernd von Beyenbach gespielt hat. UFA Serial Drama dreht inzwischen in den Studios, in denen früher auch "Verbotene Liebe" produziert wurde. Nach seiner Zeit bei der ARD-Serie war Holzschuh in zahlreichen Musicals zu sehen und tauchte auch immer mal wieder in diversen Daily Soaps auf, darunter "Eine wie keine" (Sat.1) und "Unter Uns". Einen Gastauftritt hatte er auch in der früheren Sat.1-Soap "Anna und die Liebe".

"Bei ‘Verbotene Liebe’ hatte ich einen grünen Jaguar und habe auf einem Schloss gewohnt, bei ‘Alles was zählt’ trainiere ich Eislauf-Mädels und –Jungs und wohne in der Villa von Richard Steinkamp – das ist ja quasi das Schloss der Serie. Die größten Unterschiede zwischen ‘Verbotene Liebe’ und ‘Alles was zählt’ sehe ich in meiner persönlichen Entwicklung. Der Betrieb ist der Gleiche. Aber ich nehme das alles ruhiger und entspannter wahr, aber vielleicht bin ich auch einfach ruhiger und entspannter geworden", sagt Holzschuh über seine neue Rolle.

