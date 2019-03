Sixx sichert sich Rechte an US-Version von "The Voice"

© NBC

Auch Sixx wird bald vom "The Voice"-Fieber erfasst sein: Der Frauensender hat sich nach DWDL.de-Informationen die Rechte an der erfolgreichen US-Version der Musikshow gesichert. Die Ausstrahlung soll im Sommerprogramm erfolgen.



12.03.2019 - 11:08 Uhr von Alexander Krei 12.03.2019 - 11:08 Uhr

Bei ProSiebenSat.1 kann man offensichtlich nicht genug bekommen von "The Voice". Während es das Original hierzulande bereits auf acht Staffeln bringt und inzwischen auch Kids- und Senioren-Ableger ausgestrahlt wurden, schielt die Sendergruppe jetzt in die USA - und sichert sich die Rechte an der amerikanischen Version.

"The Voice USA" soll noch in diesem Jahr einen Sendeplatz im Programm des Frauensenders Sixx erhalten. Entsprechende Informationen des Medienmagazins DWDL.de bestätigte eine Sendersprecherin am Dienstag. Demnach wird die Ausstrahlung im Sommer erfolgen. Es handelt sich dabei um die 14. Staffel der US-Castingshow, die bereits im vergangenen Jahr beim US-Fernsehsender NBC zu sehen war.

NBC strahlt "The Voice", wie ProSieben und Sat.1, seit dem Jahr 2011 aus - setzt aber jährlich auf zwei Staffeln. Seit Ende Februar läuft die 16. Staffel des Dauerbrenners, der auch zuletzt wieder rund elf Millionen Zuschauer vor den Fernseher lockte.

