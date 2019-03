HBO will Marc-Uwe Klings "QualityLand" zur Serie machen

© HBO

Das Buch "QualityLand" des deutschen Autors Marc-Uwe Kling soll beim US-Pay-TV-Anbieter als Vorlage für eine Serie dienen. Mit der Umsetzung ist Mike Judge betraut, der hinter Serien wie "Silicon Valley" und "Beavis and Butt-Head" steckt.



12.03.2019 - 20:18 Uhr von Uwe Mantel 12.03.2019 - 20:18 Uhr

Zu Beginn der Woche gab HBO den Abschluss eines mehrjährigen Vertrags mit Mike Judge bekannt - einem der kreativen Köpfe hinter Serien wie "Silicon Valley", "Beavis and Butt-Head" und "King of the Hill". In diesem Zusammenhang wurde auch bekannt, dass er zwei neuen Serien produzieren soll: Zum Einen die Miniserie "A5", in der ein Wissenschaftler das Gen entdeckt, das Menschen zu einem Arschloch macht - zum Andren die Serien-Umsetzung von "QualityLand".

"QualityLand" basiert auf dem gleichnamigen Buch des deutschen Autors Marc-Uwe Kling - was der auf Twitter mit den Worten "Crazy shit" kommentierte. Mike Judge wird das Drehbuch für den Piloten gemeinsam mit Josh Lieb ("Silicon Valley", "The Tonight Show", "The Daily Show") schreiben, es handelt sich um eine Koproduktion zwischen Lionsgate und HBO.

"QualityLand" wird als satirische Dystopie beschrieben. Das Buch spielt in einer Zukunft, in der die Welt komplett durch Algorithmen einiger weniger Plattformen bestimmt wird. Kein Mensch muss mehr schwierige Entscheidungen treffen, da diese von Maschinen übernommen werden. So entscheidet "QualityPartner" über die Partnerschaft - und ggf. auch die Beendigung selbiger, "TheShop" liefert Produkte, ehe der Konsument ahnt, dass er sie benötigen könnte.

