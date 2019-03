Zwischenfall in Live-Sendung: Störerin im ZDF-"Moma"

© Screenshot ZDF

Am Mittwochmorgen hat es einen Zwischenfall im ZDF-"Morgenmagazin" gegeben. Eine Zuschauerin unterbrach die Moderatoren und begann einen kurze Schlagabtausch mit ihnen, kurz darauf war der Spuk dann auch schon wieder vorbei.



Dunja Hayali und Andreas Wunn standen gerade vor dem Publikum im "Moma Café" und kündigten Thomas de Maizière an, als sie von hinten von einer Zuschauerin überrascht wurden. Diese griff Hayali relativ unsanft von hinten an die Schulter und platzierte sich vor den beiden Moderatoren. "Müsst ihr eigentlich alle anlügen? Lügenpresse, Lügenfresse oder was?", fragte sie die sichtlich irritieren Moderatoren, die aber ruhig blieben und zunächst versuchten, die Frau zu beruhigen.

Als das nicht gelang, die Frau seltsame Dinge sagte ("Sind bei mir die Mainzelmännchen zu Hause?") und erklärte, sie wolle überhaupt nicht mit den beiden Moderatoren reden, leitete Wunn schnell über zu "heute Xpress", wo es zunächst um die aktuellsten Nachrichten ging. Während Wunn in die Kamera sprach, bat Hayali der Frau im Hintergrund ein Gespräch an.

Als sich Wunn und Hayali nach den News im "Moma Café" zurückmeldeten, kamen sie noch einmal kurz auf die Frau zu sprechen und erklärten, es habe einen "kleinen Vorfall" gegeben. Man habe sie aber nicht hinausgeworfen sondern gebeten, von der Bühne zu gehen. Nach der Sendung wolle man mit ihr in Ruhe sprechen. "Wir sind dialogbereit und nehmen sowas sehr ernst", sagte Hayali. Im Anschluss ging die Sendung wie geplant weiter.

