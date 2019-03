Großer Primetime-Aufschlag für "Baywatch" in HD

© MG RTL D / Kineos

Mitte April feiert David Hasselhoff sein Comeback als Rettungsschwimmer von Malibu im Programm von Nitro - nun in der aufgehübschten HD-Variante. Zum Auftakt der Wiederholungen der Serie räumt der Sender sogar die komplette Primetime frei.



14.03.2019 - 13:04 Uhr von Uwe Mantel 14.03.2019 - 13:04 Uhr

Mitch Buchannon tritt als neuer Leiter der Baywatch-Zentrale in Malibu wieder zum Dienst an - und seine mit leichter Dienstkleidung versehene Crew ist natürlich auch wieder mit von der Partie. Nitro wird ab dem 10. April "Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu" wiederholen. Dann aber in besserer Bildqualität denn je: Im vergangenen Jahr hat Fremantle das originale 35mm-Filmmaterial nochmal neu in HD-Qualität abgetastet, diese modernisierte Version gibt's nun bei Nitro zu sehen. Auch der Soundtrack wurde komplett aufgefrischt, 350 neue Songs warten in den 199 Episoden.

Nitro räumt zum Comeback sogar die Primetime frei: Am Mittwoch, 10. April läuft die Pilotfolge um 20:15 Uhr, im weiteren Verlauf des Abends folgen noch vier weitere Episoden bis in die Nacht hinein. Es bleibt allerdings auch der vorerst einzige Primetime-Einsatz für David Hasselhoff & Co., ab dem 11. April läuft die Serie dann auf dem eigentlich vorgesehenen Regel-Sendeplatz werktags um ab 15:55 Uhr in Doppelfolgen. Auf diesem Sendeplatz löst "Baywatch" einen anderen Hasselhoff-Klassiker ab: "Knight Rider".

Auf die ersten Bilder von Pamela Anders im roten Badeanzug in HD wird man übrigens noch eine Weile warten müssen: Sie stieß erst zur dritten Staffel zum Cast der Serie hinzu.

Teilen