Mario Barth räumt im April mal wieder bei RTL auf

Derzeit ist Mario Barth noch dabei, Steuerverschwendungen bei RTL aufzudecken. Wenn er das gemacht hat, muss er aber schon wieder ran. Zwei neue Ausgaben von "Mario Barth räumt auf" wird RTL im April zeigen.



14.03.2019 - 15:55 Uhr von Timo Niemeier 14.03.2019 - 15:55 Uhr

RTL hat zwei neue Folgen von "Mario Barth räumt auf" angekündigt. Diese sollen am 10. und 17. April jeweils zur besten Sendezeit zu sehen sein. Wie schon in der Vergangenheit geht es in dem Format um Mythen, Binsenweisheiten und Betrugsmaschen, die aufgezeigt werden sollen. Unterstützung erhält Barth zum Start von Chris Tall, Angela Finger-Erben und Jürgen Vogel, sie werden am 10. April in der Sendung zu Gast sein.

In den beiden Folgen geht um eine Reihe von Themen. So wird überprüft, welche Notfälle in Krankenhäusern tatsächlich Notfälle sind, Jürgen Vogel beschäftigt sich mit der DSGVO und Dieter Nuhr geht verschiedenen Diät-Typen auf den Grund. Neben den genannten Gästen werden auch Reiner Calmund, Christopher Posch und Franz Obst sowie Ella Endlich und Alexander Herrmann in der Sendung zu sehen sein.

2018 hatte RTL schon einmal zwei Ausgaben von "Mario Barth räumt auf" gezeigt, diese waren mit 14,2 und 13,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe auch ein Erfolg für den Sender. Derzeit zeigt man mittwochs zur besten Sendezeit noch "Mario Barth deckt auf" - darin geht es um Steuerverschwendungen.

