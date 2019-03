Primetime-Show und Exklusiv-Vertrag für Patrick Esume

© ProSieben/Jens Hartmann

Nachdem Patrick Esume im letzten Jahr mit "Showdown - Die Wüsten-Challenge" einen Ausflug zu RTL unternommen hatte, schlossen ProSieben und ProSieben Maxx nun einen Exklusiv-Vertrag mit ihm. Teil dessen ist auch gleich die erste Primetime-Moderation



"Coach" Patrick Esume gehört schon seit 2015 zum Team der Football-Übertragungen bei ProSieben Maxx, war im vergangenen Jahr aber trotzdem auch bei der Konkurrenz zu sehen: Für RTL präsentierte er im Herbst "Showdown - Die Wüsten-Challenge". Ähnliche Ausflüge zu anderen Sendern soll er künftig unterlassen: ProSieben und ProSieben Maxx haben nun einen Exklusiv-Vertrag mit Esume abgeschlossen.

Der umfasst nicht nur seine weiteren Einsätze bei "ran NFL", sondern soll auch weitere Formate umfassen. Und ein erstes steht auch schon kurz bevor: Er übernimmt die Moderation von "Superhero Germany". In der Show treten jeweils acht Athletinnen und Athleten zunächst in direkten Duellen gegeneinander an, um dann im Finale auf die "prominenten Kraftpakete" Tim Wiese, Björn Werner, Christina Obergföll und Sandra Bradley zu treffen. Die Sendung startet am 20. April und ist dann vier Wochen lang samstags um 20:15 Uhr zu sehen.

Patrick Esume: "Als wir vor vier Jahren mit der NFL auf ProSieben MAXX gestartet sind, hätten uns die wenigsten eine derartige Erfolgsgeschichte zugetraut. Ich freue mich wirklich sehr, diese auch in Zukunft mitgestalten zu können, denn 'ran NFL' ist mittlerweile zu meiner sportlichen Heimat geworden. Mich nun auch bei 'Superhero Germany' im Entertainment auf ProSieben in der Primetime austoben zu können, hat mich extrem gereizt. Ich bin sehr gespannt auf diese Sendung und auf alles, was noch kommt!"

ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "Fundiertes Expertenwissen gepaart mit einer unbändigen Leidenschaft für US-Sport und Entertainment: Das ist Patrick Esume. Als 'Coach' bei 'ran NFL' hat er mit seiner besonderen Mischung aus Kompetenz und Begeisterung viele Zuschauer und auch mich zum Football-Fan gemacht. ProSieben will mit Patrick Esume in Zukunft mehr gutes Fernsehen machen. Deshalb freue ich mich, dass ProSieben MAXX und ProSieben die nächsten Jahre exklusiv mit ihm zusammenarbeiten. Mit 'Superhero Germany' präsentiert Patrick Esume ab April eine Samstagabend-Show, die perfekt zu ihm passt."

