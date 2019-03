DJV fordert mehr Geld für Mitarbeiter von ARD und ZDF

© djv

Die Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sollen künftig deutlich mehr verdienen, das fordert zumindest der Deutsche Journalisten-Verband (DJV). In die anstehenden Tarifverhandlungen geht man mit einer Forderung von sechs Prozent mehr.



15.03.2019 - 13:10 Uhr von Timo Niemeier 15.03.2019 - 13:10 Uhr

Der DJV fordert sechs Prozent mehr Gehalt für die Journalisten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dafür hat sich nun der Gesamtvorstand der Vereinigung ausgesprochen und damit wolle man auf die Sender zugehen. Die Forderung gilt demnach sowohl für die fest angestellten Mitarbeiter von ARD und ZDF, als auch für die freien Mitarbeiter. Der DJV-Bundesvorsitzende bezeichnet die Forderung als "angemessen".

Überall weiter: "Wer Qualitätsjournalismus auf hohem Niveau erhalten will, muss angemessene Gehälter und Honorare zahlen. Ich appelliere an die Verantwortlichen der Sender, mit uns in konstruktive Tarifverhandlungen einzutreten." In den sechs Prozent enthalten seien laut DJV die Teuerungsrate, der Produktivitätsfortschritt sowie "weitere Belastungen".

