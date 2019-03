TVNow zeigt im April US-Serie mit Patrick Dempsey

© TVNow/MGM Television/Eagle Pictures

Die US-Serie "Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert" mit dem ehemaligen "Grey’s Anatomy"-Star Patrick Dempsey feiert im April ihre Deutschlandpremiere bei TVNow. Der Dienst stellt alle zehn Folgen auf einen Schlag zum Abruf bereit.



15.03.2019 - 16:01 Uhr von Timo Niemeier 15.03.2019 - 16:01 Uhr

Mit dem Ansinnen, künftig auch verstärkt lizenzierte Serien exklusiv nur bei TVNow zeigen zu wollen, will die Mediengruppe RTL das Streamingportal stärken. Nun hat man bekanntgegeben, dass die US-Serie "Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert" bald auf dem Portal zu sehen sein wird. Ab dem 1. April werden alle zehn Folgen der Serie, in der der ehemalige "Grey’s Anatomy"-Star Patrick Dempsey die Hauptrolle spielt, auf einen Schlag online gestellt.

Dempsey spielt in der Serie den Schriftsteller Harry Quebert, der vom jungen Autor Marcus Goldman (Ben Schnetzer) um Hilfe gebeten wird. Goldmann steht nach seinem ersten Bestseller-Roman unter Erfolgsdruck. Sein Verleger sitzt ihm im Nacken, denn die Deadline für sein zweites Buch rückt näher. Doch Goldman hat mit einer schweren Schreibblockade zu kämpfen. Jetzt soll Quebert helfen. Doch kurz nach Goldmans Besuch bei Quebert in der Kleinstadt Sommerdale wird auf dessen Grundstück die Leiche einer jungen Frau gefunden, die gemeinsam mit dem Originalmanuskript von Queberts Roman "Der Ursprung des Übels" vergraben wurde.

Die Beweislage gegen Quebert ist erdrückend und so wird der Schriftsteller unter dringendem Mordverdacht verhaftet. Schnell stellt sich heraus, dass es sich bei den sterblichen Überresten um die 1975 auf mysteriöse Weise verschwundene 15-jährige Nola Kellergan (Kristine Froseth) handelt. Während die Bewohner Sommerdales sich sicher sind, dass Harry Quebert der Mörder der jungen Nola ist, glaubt nur Goldman noch an die Unschuld seines Freundes. Auf eigene Faust taucht Goldman immer tiefer in die Vergangenheit seines Lehrmeisters ein. Die Serie ist eine Adaption des Bestsellers von Joël Dicker und markiert gleichzeitig das Serien-Debüt des Oscar-Preisträgers Jean-Jacques Annaud, der als Regisseur agiert.

