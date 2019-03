Peppel-Schulz neue Chefin von Condé Nast Deutschland

© Gert Krautbauer

Condé Nast hat eine neue Chefin für das Deutschland-Geschäft gefunden. Jessica Peppel-Schulz übernimmt diesen Job noch im März und folgt damit auf Moritz von Laffert, dessen Abschied schon seit einiger Zeit bekannt war.



15.03.2019 - 16:19 Uhr von Timo Niemeier 15.03.2019 - 16:19 Uhr

Bereits im Herbst des vergangenen Jahres kündigte Moritz von Laffert seinen Abschied als Condé-Nast-Deutschlandchef an (DWDL.de berichtete). Nun hat Wolfgang Blau, President Condé Nast International, eine Nachfolgerin gefunden. Jessica Peppel-Schulz wird CEO von Condé Nast Deutschland und diesen Job bereits am 27. März antreten.

Peppel-Schulz kommt von der Agenturgruppe UDG United Digital Group, bei der sie fünf Jahre lang als Geschäftsführerin tätig war. Wolfgang Blau sagt: "Jessica Peppel-Schulz hat weitreichende Führungserfahrung in verschiedenen Sparten des Mediengeschäfts, in der Entwicklung von Markenstrategien und im digitalen Werbegeschäft – sogar mit vielen unserer Schlüsselkunden und Partner. Sie hat langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Teams und Unternehmen, die durch Kreativität, Experimentierfreude und Innovation erfolgreich wurden. Deshalb freuen wir uns, Jessica Peppel-Schulz als neue Geschäftsführerin von Condé Nast Deutschland an Bord zu haben." Vor ihrer Zeit bei UDG arbeitete Peppel-Schulz unter anderem bei Unitymedia/Kabel BW, wo sie drei Jahre lang Vice President Digital Marketing & Sales war. Sie selbst sagt zu ihrem neuen Job: "Ich hatte schon immer eine große Passion für das Mediageschäft, das den größten Teil meiner Karriere geprägt hat. Das ist wirklich eine große Ehre, künftig nun die Geschäfte eines solch exklusiven Medienunternehmens wie Condé Nast Deutschland mit diesen fantastischen stilprägenden Marken führen zu dürfen. Ich sehe die Menschen im Mittelpunkt des Geschäfts und bin überzeugt, dass wir gemeinsam als Team eine Innovationskultur schaffen können, mit der wir das Unternehmen weiter erfolgreich transformieren. Ich bringe selbst sehr viel Leidenschaft mit zu Condé Nast und freue mich auf die Zusammenarbeit mit einem tollen, professionellen Team."

