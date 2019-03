Champions League: Sky und DAZN teilen Viertelfinals auf

© UEFA/Sky/DAZN

Mit Bayern und Schalke sind in dieser Woche die letzten beiden Mannschaften aus der Champions League ausgeschieden. Jetzt haben sich Sky und DAZN auf die Verteilung Viertelfinal-Hinspiele verständigt - mit einigen Überraschungen.



15.03.2019

Das haben sich Sky und DAZN vermutlich anders vorgestellt: Ausgerechnet in der ersten Saison, die ausschließlich vom Pay-TV übertragen wird, haben sich die deutschen Mannschaften so früh aus der Champions League verabschiedet wie seit Jahren nicht mehr. An attraktiven Spielpaarungen mangelt es aber dennoch nicht - dementsprechend durfte man gespannt sein, wie die beiden Anbieter die Viertelfinalpartien untereinander aufteilen würden.

Ausgewählt wurden am Freitag zunächst nur die Hinspiele. Beim sogenannten "First Pick" für den 9. April entschied sich Sky für das Premier-League-Duell zwischen Tottenham und Manchester City. Die Wahl fiel damit nicht auf Jürgen Klopps FC Liverpool, dessen Spiel gegen Porto somit exklusiv bei DAZN gezeigt wird. Allerdings wird die Partie bei Sky im Rahmen der Konferenz zu sehen sein.

Bei den Spielen am 10. April hatte DAZN das Erstwahlrecht und entschied sich etwas überraschend für die Begegnung zwischen Ajax Amsterdam und Juventus Turin. Damit kann Sky das Spiel zwischen Manchester United und dem FC Barcelona in voller Länge übertragen. Die Rückspiele sollen indes erst nach den Hinspielen vergeben werden. Hier besitzt Sky sowohl dienstags als auch mittwochs das Erstwahlrecht.

