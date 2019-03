"American Gods" geht mit neuem Showrunner weiter

© Amazon

Die Fortsetzung von "American Gods" ist in trockenen Tüchern. Nur wenige Tage nach dem Start der zweiten Staffel gibt es grünes Licht für die Produktion einer dritten Staffel. Mit Charles "Chic" Eglee ist künftig ein neuer Showrunner an Bord.



18.03.2019 - 14:23 Uhr von Alexander Krei 18.03.2019 - 14:23 Uhr

Nur wenige Tage nach dem Start der zweiten Staffel hat der US-Sender Starz grünes Licht für eine weitere Fortsetzung seiner Serie "American Gods" gegeben. Demnach ist die Produktion einer dritten Staffel geplant, die außerhalb der USA wieder beim Amazon-Streamingdienst Prime Video zu sehen sein wird.

Charles "Chic" Eglee ("Hemlock Grove", "The Walking Dead", "Dexter") wird das Team zukünftig als Showrunner verstärken - es ist ein erneuter Wechsel an dieser wichtigen Position. Er löst Jesse Alexander ab, der erst zur zweiten Staffel gekommen war, nachdem Bryan Fuller und Michael Green sich von der Serie verabschiedeten. Zuletzt war zu lesen, dass man mit der Alexanders Arbeit unzufrieden gewesen sein soll.

Basierend auf dem Bestseller von Neil Gaiman erzählt "American Gods" von einem Machtkampf der alten und neuen Gottheiten. "Ich bin begeistert, dass 'American Gods' um eine dritte Staffel erneuert wurde. Umso mehr freut es mich, dass ich mit Chic Eglee daran arbeiten kann."

Die zweite Staffel von "American Gods" ist in der vergangenen Woche nach knapp zweijähriger Pause an den Start gegangen. Prime Video veröffentlich jeweils montags eine neue Folge und zeigt sie wahlweise in deutscher und englischer Sprachfassung.

Teilen