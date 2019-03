"Souls": Sky kündigt nächste eigenproduzierte Serie an

© Sky

Sky hat zuletzt gute Erfahrungen mit seinen eigenproduzierten Serien gemacht und will hier bekanntlich weiter investieren. Nun hat man ein neues Projekt angekündigt, das auf den Titel "Souls" hört. Produziert wird diese Serie von den "Lindenstraße"-Machern der Geißendörfer Film- und Fernsehproduktion.



19.03.2019 - 12:16 Uhr von Timo Niemeier 19.03.2019 - 12:16 Uhr

Mit "Das Boot", "Der Pass" und "8 Tage" hat Sky innerhalb von nur wenigen Monaten drei starke Serien veröffentlicht. Mit den Zuschauerzahlen gibt man sich zufrieden und auch das Kritikerlob stimmte in den meisten Fällen. Sky will daher auch künftig auf eigen Fiction setzen. Dafür gab es zuletzt allerdings recht wenige Neuankündigungen. "Das Boot" und "Der Pass" gehen zwar weiter, ebenso natürlich wie "Babylon Berlin", neue Stoffe, wie etwa das Anfang 2018 angekündigte "Hausen", waren bislang aber die Ausnahme. Nun hat man unter dem Titel "Souls" eine frische Serie angekündigt.

Diese achtteilige Serie wird von der Geißendörfer Film- und Fernsehproduktion (GFF) mit Hana Geißendörfer und Malte Can im Auftrag von Sky produziert. Für die GFF ist das eine gute Nachricht, verliert man bald doch schon mit der "Lindenstraße" ein langjähriges Prestige-Projekt. Neben vielen Kino- und TV-Filmen macht man sich jetzt also an eine Drama-Serie für Sky. Der kreative Kopf der Serie ist Alex Eslam, der auch die Drehbücher unter anderem mit Lisa van Brakel und Erol Yesilkaya schreibt. Bei Sky wird das Projekt von Lucia Vogdt und Frank Jastfelder betreut.

Im Zentrum von "Souls" stehen Allie, Hanna und Linn. Drei Frauen, deren Leben unumkehrbar aus den Fugen gerät, als der zehnjährige Jacob nach einem schweren Autounfall glaubt, sich an sein früheres Leben als Pilot einer verschollenen Passagiermaschine zu erinnern. Es stellt sich die Frage: Lügt Jacob oder kann unsere Seele tatsächlich wandern? Frank Jastfelder, Director Original Production Scripted, sagt: "Selten hat uns ein Stoff von Anfang an so gefesselt. 'Souls' ist ebenso außergewöhnlich wie emotional. Ein Drama von großer Raffinesse und zupackender Kraft zugleich. Wir freuen uns, mit Creator Alex Eslam ein weiteres großes Talent für unsere Sky Original Productions gewinnen zu können."

Alex Eslam sagt: "Begegnen wir den Menschen in unserem Leben zufällig oder treffen wir alte Seelen wieder und wieder? Endet wirklich alles mit dem Tod oder werden wir wiedergeboren? Urfragen, die mich bewegen und aufgrund derer ich mit 'Souls' eine Geschichte um Reinkarnation, Glauben und Liebe erzählen will." Die Produzenten Hana Geißendörfer und Malte Can ergänzen: "Alex Eslam gelingt es mit großer Vision und unverwechselbarer Handschrift die Reise von 'Souls' zu gestalten und zugleich elementare Fragen an unser Dasein zu stellen. Wir haben an der Entwicklung dieser hoffnungsvollen, starken Geschichte große Freude und sind sehr glücklich darüber, nun mit Sky in die Vollen zu gehen, um zu diesem spannenden Thema unser erstes Sky Original zu realisieren."

