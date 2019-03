Programm für die Screenforce Days 2019 steht fest

© Screenforce Days

Zehn Vermarkter werden im Juni bei den Screenforce Days das Programm ihrer Sender vorstellen. Nun steht auch fest, wer welchen Slot bekommen hat. Doch es soll in diesem Jahr nicht nur um die linearen TV-Programme gehen.



19.03.2019

Am 26. und 27. Juni finden im Kölner Coloneum erneut die Screenforce Days statt. Wie schon im vergangenen Jahr werden dann zehn Vermarkter das Programm ihrer Sender vorstellen - nicht mit dabei ist wie gehabt das ZDF Werbefernsehen. Nun haben die Veranstalter bekanntgegeben, wann welcher Vermarkter an der Reihe ist. Die Screenings gehen demnach im Vergleich zu 2018 in umgekehrter Reihenfolge an den Start.

Das heißt konkret: Am Vormittag des ersten Tages beginnt SevenOne Media mit ProSiebenSat.1. Am Nachmittag folgen ServusTV, Sport1 Media, Disney Media Sales & Partnerships und ARD-Werbung Sales & Services. Am zweiten Tag startet am Vormittag IP Deutschland mit der Mediengruppe RTL Deutschland. Danach folgen Visoon Video Impact, Discovery, Sky Media und El Cartel Media.

Der Claim der diesjährigen Veranstaltung lautet "Explore The Magic of Total Video" und verdeutlicht schon, dass es nicht nur um das lineare Programm der Sender gehen wird. So sollen die Vermarkter auch ein "umfassendes Update zu den aktuellen Multichannel-Strategien und crossmedialen Werbeangeboten, inklusive der neuen Video-on-Demand-Plattformen" geben. Vor allem bei ProSiebenSat.1 dürfte das spannend werden. Nach wie vor arbeitet man in Unterföhring an einem neuen 7TV - noch gibt es dazu aber recht wenige Infos. Zu den Screenforce Days könnte sich das ändern.

Wie gehabt gibt es neben den Screenings auch ein Kongress-Programm mit diversen Panels und Präsentationen. Das Line-Up der Speaker steht derzeit aber noch nicht fest und soll zeitnah veröffentlicht werden.

Das Programm im Überblick

Mittwoch, 26. Juni

08:30 Einlass & Frühstück

10:15 Begrüßung & Keynote

11:30 Screening SevenOne Media

13:00 Network Lunch / Screenforce Impact Hall: Vorträge & Präsentationen

15:00 Top Talk

15:45 Screening Servus TV, Sport1 Media, Disney Media, ARD-Werbung

17:30 Get Together & Screenforce Party

19:00 Show Act

Donnerstag, 27. Juni

08:00 Einlass & Frühstück

09:15 Begrüßung & Keynote

09:30 Top Talk

10:15 Screening IP Deutschland

11:45 Short Break

12:00 Screening Visoon, Discovery, Sky Media, El Cartel Media

14:00 Network Lunch / Screenforce Impact Hall: Vorträge & Präsentationen

15:30 Event-Ende

