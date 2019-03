Ex-Sky-Moderatorin Laura Papendick wechselt zu Sport1

© Sport/Rupp

Nach ihrem Abschied von Sky Sport News HD heuert Moderatorin Laura Papendick bei Sport1 an, wo sie mehrere Bundesliga-Sendung präsentieren wird. Daneben ist die 30-Jährige künftig auch als Co-Moderatorin beim "Doppelpass" zu sehen.



20.03.2019 - 00:00 Uhr von Alexander Krei 20.03.2019 - 00:00 Uhr

Sport1 holt eine neue Moderatorin an Bord: Wie der Sender gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte, wird Laura Papendick künftig das Moderations-Team verstärken. Die 30-Jährige war bis zuletzt beim Sportnachrichtensender Sky Sport News HD zu sehen und soll fortan bei Sport1 das News-Format "Bundesliga Aktuell" und das Highlight-Magazin "Bundesliga Pur - Lunchtime" im Wechsel mit Jochen Stutzky und Ruth Hofmann präsentieren.

Darüber hinaus verstärkt sie den "Doppelpass", wo sie sich ebenfalls mit Hofmann den Job als Co-Moderatorin an der Seite von Thomas Helmer teilen wird. "Laura Papendick passt aufgrund ihrer vielseitigen Erfahrungen vor und hinter der Kamera im News- und insbesondere auch im Fußballbereich hervorragend zu Sport1", sagt Chefredakteur Dirc Seemann. "Perspektivisch planen wir sie aufgrund ihrer Kompetenzen auch bei weiteren Sportarten als Moderatorin einzusetzen."

Papendick selbst sagt, die freue sich auf die neue Herausforderung und die neuen Aufgaben bei Sport1. "Es war Zeit für mich, den nächsten Schritt zu machen und ich bin froh, diese Chance jetzt zu bekommen. Der 'Check24 Doppelpass' ist die bekannteste Sport-Talkrunde in Deutschland, auch die News- und Highlight-Formate sind fest etabliert bei sport- und fußballbegeisterten Zuschauern. Ein Teil des Teams zu werden, reizt mich sehr."

Erfahrungen als Reporterin und Redakteurin sammelte Laura Papendick in der Vergangenheit unter anderem bei DFL Digital Sports, zudem studierte sie Sportjournalismus in Köln und stand für den Klubkanal von Bayer 04 Leverkusen erstmals vor der Kamera. 2015 arbeitete Papendick für das Wimbledon-Format "London Calling" bei Sky, ein Jahr später stieß sie zum Moderatoren-Team von Sky Sport News HD. In ihrer Jugend betrieb sie sogar selbst Schwimmen als Leistungssport und qualifizierte sich unter anderem für die Deutschen Meisterschaften.

