PR-Aktion: Blue Man Group taucht in RTL-II-Soap auf

© El Cartel Media

Die Blue Man Group wird in der kommenden Woche in zwei Ausgaben der RTL-II-Soap "Berlin - Tag & Nacht" zu sehen sein. Über eine Addressable-TV-Kampagne wird zudem die neue Show der Gruppe beworben.



20.03.2019 - 15:44 Uhr von Timo Niemeier 20.03.2019 - 15:44 Uhr

El Cartel Media hat angekündigt, dass die Blue Man Group in der kommenden Woche im Programm von RTL II vertreten sein wird, dazu ist man eine Kooperation mit Stage Entertainment eingegangen. Herzstück ist ein Product Placement: Die Gruppe wird in die Vorabend-Soap "Berlin - Tag & Nacht" integriert. Krätze ist frustriert, denn bei seiner Suche nach dem richtigen Job kommt er einfach nicht voran. Doch dann stößt er gemeinsam mit Schmidti auf einen Outside-Gig der Blue Man Group. Mit ihrer Hilfe erhält Krätze eine große Chance. Zu sehen gibt es die Geschichte am 25. und 26. März.

Begleitet wird der Auftritt von Posts auf den Facebook- und Instagram-Fanpages der Daily Soap sowie einem Highlight-Video auf dem YouTube-Channel von "Berlin - Tag & Nacht". Hinzu kommt eine Addressable-TV-Kampagne bei RTL II mit der Werbeform Switch-In-XXL. Beworben wird darin die neue Show der Berliner Gruppe.

Thomas Elbracht, Leiter Brand Partnership & Entertainment bei El Cartel Media, sagt: "Die Integration der Blue Man Group bei 'Berlin - Tag & Nacht' zeigt einmal mehr die Spannbreite kreativer Markenkommunikation, die dieses Format bietet. Krätze und Schmidti erleben begeistert die Blue Man Group, und die Zuschauer und User sind emotional ganz bei ihnen. Wir danken Stage Entertainment für dieses spannende Projekt."

Thomas Mustroph, Stage Entertainment Sales & Marketing Director Berlin, Munich & Tour, ergänzt: "Blue Man Group ist seit 15 Jahren fester Bestandteil der Berliner Kulturszene. Und auch 'Berlin - Tag & Nacht' hat einen seit langem fest verankerten Platz in der Hauptstadt. Der Zielgruppenfit der beiden Marken ist immens. Deshalb passt es perfekt, wenn diese beiden Berliner Brands ein Stück Weg gemeinsam gehen. El Cartel Media hat sich dabei für uns als ein sehr kompetenter Kooperationspartner erwiesen."

Teilen