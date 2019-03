Bauer bringt den "Gourmet Traveller" nach Deutschland

© Bauer Media Group

Die australische Genuss-Zeitschrift "Gourmet Traveller" kommt in dieser Woche auf den deutschen Markt. Verantwortlich dafür zeichnet die Bauer Media Group, die in diesem Jahr zunächst drei Ausgaben des Magazins plant.



In Australien ist der "Gourmet Traveller" schon seit mehr als 50 Jahren im Handel erhältlich, nun soll die Zeitschrift auch nach Deutschland kommen. Die Bauer Media Group bringt die deutsche Version schon an diesem Freitag erstmals auf den Markt - zum Copypreis von 8,50 Euro. In diesem Jahr sollen noch zwei weitere Ausgaben folgen, für 2020 sind insgesamt vier Ausgaben geplant.

Das Magazin richtet sich an Genuss- und Reiseliebhaber und berichtet auf 148 Seiten über erstklassiges Essen, erlesene Weine, exklusive Destinationen und angesagte Restaurants. Aufgeteilt ist der "Gourmet Traveller" in drei Säulen: Im Bereich Food dreht sich alles um das Thema Genuss, die Rubrik Reportagen widmet sich Machern und Maîtres und im Bereich Travel stehen Reisereportagen im Mittelpunkt. In der ersten Ausgabe gibt es unter anderem ein Interview mit dem TV-Koch Roland Trettl.

"Noch nie waren das Interesse und das Bewusstsein für gutes Essen und Genuss so ausgeprägt wie heute", so Gabriele Mühlen, Chefredakteurin des Branchennetzwerks House of Food der Bauer Media Group. "Reisen in ferne Länder und die Offenheit für exotische Kulinarik haben sich zum sinnstiftenden Lebensziel entwickelt. In genau diese Welt entführt der 'Gourmet Traveller'."

