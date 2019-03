"GZSZ"-Primetime-Special soll neue RTL-Serie anschieben

© MG RTL D / Christoph Assmann

RTL bringt Ende April seine neue eigenproduzierte Medical-Serie "Nachtschwestern" auf Sendung, zum Start gibt es vorher ein Primetime-Special von "GZSZ" zu sehen. Eine Woche später kehrt dann auch "Sankt Maik" mit neuen Folgen zurück.



21.03.2019 - 11:10 Uhr von Timo Niemeier 21.03.2019 - 11:10 Uhr

In den vergangenen drei Jahren hat RTL jeweils ein "GZSZ"-Special in Spielfilmlänge gezeigt, das wird es auch 2019 geben. In diesem Jahr nutzt man das zudem, um eine neue Serie an den Start zu bringen. So startet am Dienstag, den 30. April, um 21:15 Uhr mit "Nachtschwestern" eine neue Produktion von UFA Serial Drama, vorher zeigt RTL seine Erfolgs-Soap in Spielfilmlänge. Mit mehr als 20 Prozent waren die Specials zuletzt ein großer Erfolg - bei RTL wird man also hoffen, dass möglichst viele "GZSZ"-Fans dran bleiben und der neuen Serie eine Chance geben.

Die Chancen für einen guten "Nachtschwestern"-Auftakt stehen nicht schlecht. Im Anschluss an den Serienauftakt zeigt RTL nämlich eine "GZSZ"-Doku, in der man sich mit mit Dauer-Fiesling Jo Gerner (Wolfgang Bahro) und seinen Machenschaften auseinandersetzen wird. RTL setzt also auf ein "GZSZ"-Sandwich. Auch bei "Nachtschwestern" selbst wird es bekannte Gesichter zu sehen geben: Oliver Franck und Sila Sahin-Radlinger etwa spielten schon in der Soap mit und sind nun auch in der neuen Serie zu sehen. Außerdem gehören unter anderem Ines Quermann ("Unter uns"), Mimi Fiedler ("Tatort"), Nassim Avat ("AWZ"), Valerie Huber ("Gestüt Hochstetten") und Marc Dumitru ("Das Haus Anubis") zum "Nachtschwestern"-Cast.

Ab dem 7. Mai rücken die "Nachtschwestern", von denen RTL insgesamt zehn Folgen hat produzieren lassen, auf den Sendeplatz um 20:15 Uhr. Im Anschluss kehrt dann auch mit "Sankt Maik" der erfolgreichste Serien-Neustart der Kölner aus dem vergangenen Jahr zurück. Die erste Staffel erzielte im Schnitt 12,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, damals zeigte RTL die Serie aber noch um 20:15 Uhr. Die neue Staffel wird man auch zum Start komplett bei TVNow zum Abruf bereitstellen. Produziert wird "Sankt Maik" von UFA Fiction. Derzeit zeigt RTL dienstags in der Primetime noch seine Serien "Die Klempnerin" und "Beck is back".

Doch noch eimal zurück zu den "Nachtschwestern": Im Mittelpunkt der Serie stehen Ella und Nora (Ines Quermann und Mimi Fiedler), zwei Krankenschwestern der Notaufnahme, die unterschiedlicher nicht sein können. Stationsleiterin Nora möchte ihre ehemals beste Freundin Ella unbedingt wieder loswerden, weil sie nicht darüber hinwegkommt, dass Ella ihr damals den Freund ausgespannt hat. Ella, frisch getrennt und Mutter dreier Kinder, sieht das völlig anders. Sie ist eine gute Krankenschwester, liebt ihren Job und findet, dass man nach 16 Jahren die Vergangenheit hinter sich lassen kann.

"Im Vordergrund der neuen Serie stehen bewusst die zwischenmenschlichen Beziehungen innerhalb des Stationsteams, wie beispielsweise eine heimliche Affäre unter Kollegen, oder der starke Konflikt der beiden Hauptfiguren, zwischen denen eine tiefe, alte Verletzung aus Liebe steht", sagt RTL Executive Producerin Christiane Ghosh. "Zudem spannen die jeweiligen Fälle der Nacht den Bogen über die einzelnen Folgen der 'Nachtschwestern'." Produzent ist Markus Brunnemann, ausführende Produzentin ist Annette Herre. Für die Bücher zeichnet Headautorin Sarah Höflich verantwortlich. Regie führen Chris Heininger, Gudrun Scheerer und Tina Kriwitz.

Im "GZSZ"-Special am 30. April kostet Katrin ihren Triumph voll aus und Laura versucht verzweifelt, ihre Mutter in Singapur zu erreichen. Gerner und Yvonne genießen derweil ihr Glück in vollen Zügen. Komplett unwissend geben sie sich ihrer Liebe und ihren wahren Gefühlen hin. Doch schnell werden Katrin, Yvonne und Gerner vor eine große Prüfung gestellt. Sunny versucht Emily unterdessen weiter klar zu machen, dass Karla ein falsches Spiel treibt.

Teilen