ZDFinfo sichert sich Hass-Doku von Steven Spielberg

Im Rahmen einer sechsteiligen Doku-Reihe begibt sich Steven Spielberg auf die Spur von historischen und modernen Geschichten des Hasses. ZDFinfo hat sich jetzt die Free-TV-Rechte an der Produktion des Discovery Channels gesichert.



21.03.2019 - 15:52 Uhr von Alexander Krei 21.03.2019 - 15:52 Uhr

Das ZDF hat sich die Ausstrahlungsrechte an der sechsteiligen Doku-Reihe "Why we hat" gesichert, die der Erfolgsregisseur Steven Spielberg zusammen mit dem Oscar-Preisträger Alex Gibney für den Discovery Channel produziert hat. Die Ausstrahlung soll im Herbst beim Doku-Sender ZDFinfo erfolgen, wie am Donnerstag bekannt wurde.

"Wir freuen uns, diese mit Spannung erwartete Doku-Reihe den deutschen Zuschauern präsentieren zu können", so ZDFinfo-Chef Robert Bachem. "Angesichts der vielen Konflikte weltweit verspricht 'Why we hate' einen fundierten Beitrag zu der immer aktuellen Frage: Was treibt Menschen zu ihren Handlungen?"

Die Doku-Reihe sucht weltweit nach dem Ursprung des menschlichen Hasses und dessen verheerenden Auswirkungen in Geschichte und Gegenwart. Als Regisseure konnten die Emmy-Preisträger Gaeta Gandbhir und Sam Pollard gewonnen werden.



