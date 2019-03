ZDF gibt seine Videos via Embedding-Funktion frei

© ZDF

Das ZDF will, dass seine Inhalte in der Mediathek eine stärkere Verbreitung erfahren. Nun können viele Inhalte auch via Embedding auf externe Seiten gebracht werden, das erlaubt man aber nur zu privaten Zwecken.



21.03.2019 - 18:43 Uhr von Timo Niemeier 21.03.2019 - 18:43 Uhr

Betreiber von Blogs oder anderen Webseiten können ab sofort viele Inhalte aus der ZDF-Mediathek auf ihre Seiten bringen. Funktionieren soll das über eine simple Embedding-Funktion der entsprechenden Videos. Das ZDF stellt allerdings ein paar Voraussetzungen an die Webseiten-Betreiber. So dürfen die eingebetteten Clips nur zu privaten, nichtkommerziellen Zwecken und unter Einhaltung des Urheberrechts, der gesetzlichen Bestimmungen "und der guten Sitten" genutzt werden.

Das ZDF hat viele seiner Inhalte für die Embedding-Funktion freigegeben, darunter auch Filme und Serien. Nicht möglich wird die Integration der Videos bei Sportinhalten. Die auf den Seiten eingebetteten Videos stehen dort künftig so lange zur Verfügung, wie sie auch in der ZDF Mediathek bereitstehen. Die entsprechende Embedding-Funktion findet sich unter den Videos im Plus-Button.

