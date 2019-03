Neue Personality-Show: WDR sucht "Das Tier in dir"

© WDR/Ben Knabe

Ende April geht im WDR Fernsehen die neue Personality-Show "Das Tier in dir" mit Lisa Feller und dem Tierforscher Karsten Brensing an den Start. Erdacht wurde die Sendung von Hans-Georg Kellner, dem Erfinder von "Zimmer frei!".



22.03.2019

Fast drei Jahre sind seit der Ausstrahlung der letzten "Zimmer frei!"-Folge vergangen. Seither ist es dem WDR nicht gelungen, ein neues Format auf dem Sendeplatz am späten Sonntagabend zu etablieren. Jetzt vertraut der Sender dem Erfinder des TV-Klassikers: Die neue Personality-Show "Das Tier in dir", die in dieser Woche in Köln aufgezeichnet wurde, stammt nämlich von WDR-Redakteur Hans-Georg Kellner, der einst schon hinter der Kultshow mit Götz Alsmann und Christine Westermann stand.

Ein Ausstrahlungstermin steht inzwischen bereits fest: Drei 45-minütige Ausgaben von "Das Tier in dir" laufen ab dem 28. April jeweils sonntags um 22:45 Uhr. Produziert wird die Sendung von Pro TV. Die Moderation übernehmen Lisa Feller und der Tierforscher Karsten Brensing, die gemeinsam herausfinden wollen, wie viel Tier in jedem von uns steckt - oder genauer gesagt in ihren prominenten Gästen.

Zu Beginn jeder Ausgabe stellt das Moderatoren-Duo nämlich die gewagte These auf, für den Gast ein Alter Ego aus der Tierwelt gefunden zu haben. Basis dafür kann eine oberflächliche Ähnlichkeit, ein auffälliges Verhaltensmuster oder auch eine besondere Eigenschaft sein. Mit Aktionen, Talks und Einspielfilmen wollen Feller und Brensing die geheime Verwandtschaft belegen. In den ersten drei Ausgaben sind Kaberettist Jürgen Becker, Moderatorin Mareile Höppner und Entertainer Thomas Anders als Gäste mit dabei.

