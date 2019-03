The CW beendet "Supernatural" nach der 15. Staffel

Gerade erst hat der US-Sender The CW seine Serie "Supernatural" für eine 15. Staffel beendet. Nun ist klar: Das wird die letzte sein, das haben die Macher der Serie jetzt bestätigt. 2020 wird damit endgültig Schluss sein.

Jetzt ist es doch passiert: "Supernatural" geht zu Ende. Die langlebigste Serie des US-Senders The CW geht nach der kommenden 15. Staffel nicht weiter. Diese wird voraussichtlich im Herbst dieses Jahres starten, die letzten Folgen dürften dann 2020 zu sehen sein. Erst vor wenigen Wochen wurde überhaupt bekannt, dass es eine neue Staffel geben wird. Die Nachricht zum bevorstehenden Aus kommt also durchaus überraschend.

Bekanntgegeben wurde das Ende der Serie von den Hauptdarstellern Jared Padalecki, Jensen Ackles und Misha Collins in einem auf verschiedenen sozialen Medien verbreiteten Video. "Wir haben es gerade der Crew erzählt und freuen uns auf die kommende 15. Staffel, die die letzte sein wird", sagen sie. "Wir wollten, dass ihr es direkt von uns hört", sagt Ackles, der ergänzt, "Supernatural" habe in den vergangenen 15 Jahren sein Leben verändert. Die letzte Staffel von "Supernatural" wird noch einmal 20 Folgen umfassen, insgesamt wird es die Serie dann auf mehr als 320 Episoden bringen.

"Supernatural" ist bereits seit 2005 on Air und damit die mit Abstand am längsten laufende Serie von The CW. Erst Anfang März kündigte der Sender an, mit "Arrow" demnächst auch die zweitälteste Serie einstellen zu wollen. Im Serienbereich wird sich beim Sender also einiges ändern.

Hey #SPNFamily here’s a little message from @JensenAckles @mishacollins and me. I’m so grateful for the family that’s been built because of the show. Excuse me while i go cry. pic.twitter.com/QDXDsAyIfK