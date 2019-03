Das Erste startet Tierarzt-Doku im Nachmittagsprogramm

© ARD

Die Zoo-Geschichten haben ihre besten Zeiten bekanntlich hinter sich, doch demnächst wird's am ARD-Nachmittag mal wieder tierisch. Ab Anfang Mai schickt der Sender "Die Tierärzte" auf Sendung. Aktuell soll es die Trödelshow "Hallo Schatz" richten.



25.03.2019 - 14:47 Uhr von Alexander Krei 25.03.2019 - 14:47 Uhr

Das Erste ist bei der Suche nach einem neuen Erfolgsformat fürs Nachmittagsprogramm wieder auf die Tierwelt gestoßen: Ab dem 7. Mai strahlt der Sender über mehrere Wochen hinweg montags bis freitags die Dokusoap "Die Tierärzte - Retter mit Herz" aus. Geplant sind zunächst 30 Folgen, die von Doclights produziert werden.

Der Inhalt ist schnell erklärt: In der Sendung werden Veterinäre aus ganz Deutschland bei ihrem Einsatz für ihre tierischen Sorgenfälle begleitet. So geht es in der ersten Folge etwa um einen Notfall auf der Insel Sylt, wo eine französische Bulldogge eine Stecknadel verschluckt hat. Auf eine Tierärztin an der Mosel wartet derweil ein verletzter Hundewelpe.

Seit einigen Tagen setzt die ARD nachmittags auf das Thema Trödel. Die ersten beiden Folgen von "Hallo Schatz" waren bislang mit im Schnitt 640.000 Zuschauern und einem durchschnittlichen Marktanteil von weniger als sechs Prozent noch kein Erfolg. Noch haben die Zuschauer aber Zeit, um auf das Format aufmerksam zu werden.

