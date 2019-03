History zeigt ZDF-Comedy "Sketch History"

© ZDF/Kai Schulz

Beim Pay-TV-Sender History darf künftig gelacht werden: Der Sender hat die Ausstrahlungsrechte an der ZDF-Comedy "Sketch History" erworben, die die Ereignisse der Weltgeschichte auf ganz eigene Weise nacherzählt.



26.03.2019 - 16:37 Uhr von Uwe Mantel 26.03.2019 - 16:37 Uhr

Der Pay-TV-Sender History widmet sich in Kürze der Weltgeschichte auch auf humorvolle Art: Der Sender hat sich die Ausstrahlungsrechte an der ZDF-Comedy "Sketch History" gesichert und wird die erste Staffel am 1. und 8. April ab 20:15 Uhr mit jeweils fünf Folgen am Stück ausstrahlen.

"Sketch History" gehört zu den meistgelobten Sketch-Produktionen seit vielen Jahren. Alle drei Staffeln erhielten den Deutschen Comedypreis als beste Sketch-Show, beim Deutschen Fernsehpreis und dem Grimmepreis reichte es zumindest für Nominierungen. Bekannte Schauspieler und Comedians wie Matthias Matschke, Max Giermann, Alexander Schubert, Antoine Monot, Valerie Niehaus, Isabell Polak, Judith Richter, Holger Stockhaus und Carsten Strauch sind unter anderem als Shakespeare, Columbus, Cäsar, Johanna von Orleans, Adolf Hitler oder Kleopatra zu sehen. Bastian Pastewka präsentiert und kommentiert das Geschehen als Erzähler aus dem Off.

