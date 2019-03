ProSieben arbeitet an Neuauflage von "Beauty & The Nerd"

© ProSieben/Endemol Shine

ProSieben sucht derzeit nach Kandidaten für ein Format, das zuletzt 2013 kurzzeitig zu sehen war: "Beauty & The Nerd". Darin werden Paare ganz nach dem Vorbild von "The Big Bang Theory" gebildet, die in Spielen gemeinsam antreten



27.03.2019 - 12:06 Uhr von Uwe Mantel 27.03.2019 - 12:06 Uhr

Die Produktionsfirma Endemol Shine Germany hält für eine mögliche Neuauflage des Formats derzeit Ausschau nach zwei Arten von Kandidaten. Zum Einen werden Frauen oder Männer gesucht, die vor allem durch ihr Äußeres überzeugen sollen: hübsch und attraktiv, Steckenpferd Beauty & Fashion, Flirts gegenüber aufgeschlossen. Die andere Kandidatengruppe sind männliche oder weibliche Nerds, die sich bestens mit dem Computer auskennen, Interesse an Naturwissenschaften, Science Fiction oder Fantasy haben, dafür aber jegliche Dating-Erfahrung vermissen lassen.

Für das Format werden aus je einem Beauty und einem Nerd Paare gebildet, die mehrere Wochen nicht nur ein Zimmer in einer luxuriösen Villa an einer "Traumlocation" teilen, sondern während dieser Zeit in unterschiedlichen Wettkämpfen gegen andere Paare antreten. Dabei müssen die Kandidaten, die sich bislang vornehmlich über ihr Äußeres definiert haben, auch in Wissensaufgaben bestehen, während die Nerds auch die Gesellschaftstauglichkeit und soziale Intelligenz unter Beweis stellen müssen. Und im besten Falle funkt es auch noch zwischen den beiden - ProSieben sucht jedenfalls explizit nach Singles. Am Ende jeder Sendung scheidet ein Paar aus, dem Sieger-Paar winkt eine noch nicht benannte Siegprämie.

"Beauty & The Nerd", eine Adaption des US-Formats "Beauty and the Geek", lief schon einmal im Jahr 2013 für eine Staffel bei ProSieben. Damals waren die "Beautys" allerdings allesamt weiblich, die "Nerds" allesamt männlich - diesmal gibt man sich zumindest bei der Kandidaten-Suche geschlechterneutral. Die Quoten von "Beauty & The Nerd" waren damals übrigens ziemlich mäßig. Im Schnitt erreichten die vier Folgen gut 10 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - was heute recht solide wäre, damals aber klar unter dem Senderschnitt lag.

Von einer Fortsetzung sah ProSieben daher in den darauffolgenden Jahren ab. Das könnte sich nun also ändern, auch wenn die Neuauflage noch nicht beschlossene Sache ist. ProSieben-Sprecher Christoph Körfer sagt auf DWDL.de-Anfrage: "'Beauty & The Nerd' ist ein spannendes Format mit interessanter Weiterentwicklung durch den Lizenzgeber. ProSieben prüft durch ein Casting die Tragfähigkeit für den deutschen Markt."

